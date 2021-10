L’Índex de Preus de Consum (IPC) a Espanya va pujar un 2% a l’octubre en relació al mes anterior i va disparar la seva taxa interanual fins al 5,5%, la qual cosa suposa 1,5 punts per damunt de la taxa de setembre i el seu nivell més alt en 29 anys, degut a l’encariment de l’electritat. Amb la dada d’octubre, la més elevada des de setembre de 1992, l’IPC interanual encadena la desena taxa positiva consecutiva, segons les dades avançades publicades ahir per l’INE. En el comportament interanual de l’IPC destaca la pujada dels preus de l’electricitat, major aquest mes que el setembre de l’any passat. També influeix, tot i que en menor mesura, l’augment dels preus dels carburants i lubrificants per a vehicles personals i el gas, enfront dels descensos que van registrar l’any passat. En taxa mensual, l’IPC va encadenar el seu tercer repunt consecutiu en pujar un 2% al setembre, 1,2 punts més que al juliol.