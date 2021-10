El nombre de pernoctacions en apartaments turístics a Catalunya ha augmentat un 45,2% al setembre a Catalunya amb relació al 2020, segons l'Enquesta d'Ocupació en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, les 432.145 pernoctacions registrades continuen un 46,4% per sota de les assolides en el mateix període de 2019.

En total, 74.525 viatgers s'han allotjat en aquest tipus d'establiments al setembre, un 31,1% més respecte al mateix mes de 2020, però un 46% menys respecte als nivells de fa dos anys. L'estada mitjana ha sigut de 5,8 dies. Per la seva banda, el nombre de viatgers de càmpings i allotjaments de turisme rural ha superat les xifres precovid.

Durant el mes de setembre s'han ocupat el 36,7% dels pisos turístics, arribant al 43,17% el cap de setmana. Aquesta activitat ha permès donar feina a 1.770 persones. Els càmpings de Catalunya han allotjat 365.723 viatgers al setembre, un 3,6% més en comparació amb el mateix mes de 2019 i un 23,1% per sobre de les de l'any passat. El nombre de pernoctacions en aquests establiments ha estat superior els 1,8 milions, un 67,8% més respecte al mateix mes de 2020, però un 4% per sota dels nivells de fa dos anys.

Per altra banda, Catalunya ha registrat 45.973 viatgers en allotjaments de turisme rural, un 5,9% més respecte a les dades prèvies a la pandèmia i un 22% més en comparació amb el mateix mes de 2020. Les 101.416 pernoctacions en aquests establiments representen un augment del 7,4% en comparació amb les xifres de fa dos anys, i un 10,1% més respecte a 2020.

A l'Estat, les pernoctacions en establiments extrahotelers han superat els 10,5 milions al setembre, un 99,5% més respecte al mateix mes de 2020, però un descens del 18,9% en comparació amb els nivells previs a la pandèmia. Les pernoctacions de viatgers residents a Espanya han arribat 5,9 milions, un 42,5% més respecte el setembre de 2020, i les de no residents han sumat 4,5 milions, un increment del 319%.

Les pernoctacions en apartaments turístics han arribat als 5 milions el setembre, un 151,4% més respecte al mateix mes de l'any passat. Per altra banda, les pernoctacions en càmpings han estat de 3,9 milions al setembre, un 63,4% interanual més. Catalunya s'ha posicionat com la destinació preferida per a aquest tipus de turisme, especialment la Costa Brava, que acumula 741.553 milions de pernoctacions.

Les pernoctacions en allotjaments de turisme rural han ascendit a més d'1,1 milions al setembre, un 64% més respecte a 2020. En el cas dels albergs, aquesta dada ha estat de 406.709, un 145,3% més respecte al mateix període de l'any passat.