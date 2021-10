El preu mitjà diari de l’electricitat al mercat majorista es desplomarà aquest dissabte un 29,18%, fins als 124,53 euros el megawatt hora (MWh), que serà el preu més baix registrat en gairebé un mes.

A més, aquesta nova xifra suposa tornar als nivells que es registraven a finals d’agost, al voltant dels 120 euros. Des d’aleshores, la llum s’ha situat per sobre d’aquesta cota, a excepció dels 111,6 euros arribats el 3 d’octubre.

Aquest divendres també ha baixat per primera vegada en 16 dies dels 200 euros, de forma paral·lela a l’alentiment del ritme de pujada del gas, que en les dues últimes setmanes s’ha encarit de mitjana un 5,6%, davant l’alça del 30% registrada la quinzena anterior.

Malgrat aquest escenari de baixades en el preu de l’electricitat al mercat majorista, la llum encara està en uns nivells molt alts respecte a la resta de la sèrie històrica. En concret, just fa un any cotitzava en 41,58 euros, per tant, l’encariment l’últim any és del 200%, és a dir, tres vegades més cara.

A més, a falta de conèixer la cotització d’aquest diumenge, últim dia de mes, el preu mitjà de la llum a l’octubre tancarà per sobre dels 200 euros, és a dir, més de 40 euros per sobre de la mitjana de setembre (156,14 euros/MWh), el mes més car de la història fins ara.

El preu més alt aquest dissabte serà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan arribarà als 192,07 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 04.00 hores i les 05.00 hores, quan cotitzarà a 58,79 euros/MWh.