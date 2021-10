El Centre de Formació Pràctica de Manresa treballa en un nou projecte que pretén recuperar la figura de l’aprenent en empreses del sector industrial del territori, una demanda històrica del teixit empresarial, que sovint es troba amb dificultats per trobar professionals amb la formació adequada per treballar-hi. Així, és previst que a principis de l’any vinent comenci a impartir-se un certificat de professionalitat en Mecanització per arrencament de ferritja que es farà en modalitat dual. En el marc d’un programa del SOC, el CFP ha començat la selecció d’empreses per participar al projecte. A més, el CFP busca joves d’entre 18 i 29 anys que vulguin aprendre Mecanització per arrencament de ferritja. Les persones interessades en el programa rebran una formació a mida prèvia abans d’entrar-hi, que els permetrà explorar el sector i assolir les competències mínimes prèvies que sol·licitin les empreses.