L’economia espanyola ha crescut un 2% durant el tercer trimestre de l’any, segons les dades avançades que va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra és lleugerament superior a la del segon trimestre, que l’INE va rebaixar a l’1,1%. En tot cas, les dades publicades mostren una moderació de la recuperació, ja que el Producte Interior Brut (PIB) anual creix el 2,7%, lluny del 17,5% que es va registrar en el trimestre anterior.

La contribució de la demanda nacional al creixement interanual del PIB és d’1,5 punts, una caiguda de 15,8 punts respecte al segon trimestre, mentre que la de la demanada externa representa una aportació d’1,2 punts, un per sobre.

La despesa en consum final creix l’1,6% respecte al mateix trimestre del 2020, una taxa 15,4 punts per sota de la del segon trimestre. La despesa en consum final de les llars creix l’1,1% interanual, 22,3 punts menys que en el segon trimestre, mentre que el consum de les administracions públiques puja el 2,9%, un punt menys.

La formació bruta de capital varia l’1,3%, 17,6 punts per sota del segon trimestre.

Pel que fa a tot el trimestre, el creixement del PIB entre el juliol i el setembre mostra una reducció del 0,3% del consum, a diferència del 3,5% de creixement del segon trimestre. El consum de les llars disminueix el 0,5%, lluny del repunt del 4,7% d’entre l’abril i el juny, mentre que la despesa pública modera l’augment trimestral i passa del 0,9% a un tímid 0,1%.

La formació bruta de capital impulsa el PIB intertrimestralment, amb un augment de l’1,3%, mentre que en el segon trimestre va caure el 2,2%.

La Cambra d’Espanya rebaixaun punt les previsions, fins al 5%

La Cambra de Comerç d’Espanya ha revisat a la baixa les previsions de creixement per al 2021 fins al 5%, un punt per sota de les estimacions inicials. En aquest sentit, la CEOE ha advertit que les previsions de creixement del 6,5% per a aquest any seran «molt difícils d’assolir». De fet, per arribar a un increment del 5% el 2021, el PIB hauria de créixer el 3,5% trimestral el quart trimestre, més que el segon i el tercer trimestre junts. En aquest escenari, la patronal preveu un endarreriment de la recuperació econòmica i estima assolir els nivells previs a la pandèmia el 2023. La Cambra ha justificat la revisió a la baixa de les previsions per les incerteses de caràcter global.