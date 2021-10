Quan escric aquestes línies encara no se sap com ha acabat la pugna sobre la nova llei de l’audiovisual, en què Esquerra Republicana reclama que hi hagi quotes per al català de la mateixa manera que se n’hi posen per al castellà; oimés amb les dades preocupants sobre la disminució de l’ús públic que estan sorgint darrerament i que tothom pot comprovar, i a les quals de vegades contribueixen els catalanoparlants canviant sistemàticament de llengua. La resistència dels partits estatals a assumir una mesura que seria normal en un estat igualitari i plurilingüe no és només una qüestió de defensa del predomini d’una llengua sobre les altres. És una qüestió vinculada a la indústria cultural i a la voluntat de augmentar-ne la concentració a Madrid.

Fa pocs dies Pedro Sánchez va anunciar la creació d’un projecte per promocionar la llengua espanyola que anomenarà «En español, valle de la lengua», seguint el rastre d’Ayuso a la Comunitat de Madrid. L’objectiu, segons ell: «Promoure l’aprenentatge, la transformació digital, el turisme, les indústries culturals, la ciència i l’empresa tenint com a base el nostre idioma comú». I va aclarir que es presentarà properament al Consell de Ministres i que l’encarregada de gestionar-la serà la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. No podia ser d’altra manera que sigui la representant dels lobbies econòmics espanyols al govern del PSOE la que s’encarregui d’aquesta tasca estratègica, com la d’obstaculitzar la reforma laboral impulsada per Podem.

I per a aquesta estratègia adreçada als 600 milions de castellanoparlants del món sembla que a l’elit espanyol li fa nosa el català d’un mercat potencial de 14 milions. En l’acte organitzat per Òmnium en defensa del català a les plataformes es va reclamar un mínim del 60% dels continguts doblats i/o subtitulats en català. I es denuncià que l’avantprojecte de la llei espanyola preveu que els serveis de streaming paguin l’1,5% dels seus ingressos generats a l’Estat, però que aquests diners anirien destinats a RTVE, deixant de banda altres televisions públiques com TV3. Per altra banda, les plataformes han esdevingut un oligopoli que no paga impostos i no tenen obligacions de programació.

I això en un context on Espanya és el sisè estat del món pel volum de la seva exportació de productes audiovisuals: cinema, música i sèries de televisió. L’audiovisual representa avui el 28% del total de les indústries culturals espanyoles, que en conjunt sumen el 3,2% del PIB. El model de negoci es recolza cada cop més en la producció de sèries de ficció. L’Estat espanyol ha esdevingut un centre important de producció internacional. Tot i que en parlar de llengua hi un mite que cal desfer: les produccions arribades de llatinoamèrica són doblades al castellà majoritari de la península (47 milions). I al revés, les ficcions en espanyol peninsular no funcionen a Amèrica. Al que es tendeix és a doblar o subtitular a l’anglès.

Aquest model concentrador i supremacista espanyol es ven com a únic possible però no resisteix la comparació amb l’actiu espai audiovisual nòrdic. Els països nòrdics, amb 28 milions d’habitants i que tenen com a llengua més parlada el suec amb 10 milions, tenen més similitud amb el volum dels Països Catalans amb 12 milions de catalanoentenents, i 7 de possibles catalanoparlants. La Nordisk Film & TV Fond és una organització, establerta a Oslo, que ofereix suport financer a produccions audiovisuals d’alta qualitat sueques, noruegues, finlandeses, daneses i islandeses. Quants de vostès no han vist ja més d’una sèrie nòrdica d’alta qualitat a través de les plataformes?

La cooperació entre països de llengües de baixa demografia del nord europeu comporta altres iniciatives culturals, com el Nordic Council Film Prize i Nordic Talents. El suport a la producció al cinema de ficció suposa un esforç pressupostari important que desemboca en desenes de llargs metratges anuals i sèries. A més, el suport a la distribució i el doblatge ja supera el milió d’euros els darrers anys. L’estratègia del fons nòrdic pretén donar suport a les pel·lícules infantils i familiars, els èxits nacionals amb un bon potencial de divulgació als països veïns i les històries d’èxit de festivals internacionals, potenciant la perspectiva pannòrdica. L’èxit dels nòrdics és tant gran que actualment hi ha manca de professionals com a creatius i equips de producció. O sigui que els catalans que malviuen aquí no farien malament d’internacionalitzar-se a Escandinàvia i potser establir-hi línies de cooperació.

Tornant aquí, en el debat sobre la llei de l’audiovisual espanyola no només es defensa la llengua catalana sinó poder blindar la producció audiovisual en català, un sector que representa 1.102 empreses, factura 6.702.000.000 euros al any i dona feina a 26.651 persones.