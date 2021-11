Els quatre grans bancs espanyols (Santander, BBVA, CaixaBank i Sabadell) han reduït el 12,93% la xarxa d’oficines i el 6,19% el volum d’empleats els nou primers mesos del 2021, segons la informació extreta dels seus informes financers trimestrals recopilada per Europa Press.

En total, les quatre entitats tenen una plantilla combinada de 111.963 empleats a Espanya, 7.389 menys que el 2020 juntament amb Bankia, ara a CaixaBank. Així mateix, al setembre tenien 11.347 oficines al país, que implica una reducció de 1.685 sucursals en nou mesos. Aquesta reducció d’empleats i oficines té lloc en un context en què diverses entitats estan executant processos de reestructuració per guanyar eficiència i adaptar-se a la nova demanda dels clients, que cada cop utilitzen més els canals digitals i van menys a les sucursals.

La reducció més gran és la del Santander, amb 975 oficines (-33,36%) i 3.923 empleats (-14,55%) menys que al desembre, després de l’ERO del 2020 per a 2.395 empleats, que va suposar tancar 999 oficines. Al BBVA, la plantilla a Espanya s’ha aprimat el 6,6% (1.943 empleats) i la xarxa d’oficines, el 15,1% ( 37 sucursals). El juny el banc i la majoria de la representació laboral van fer un acord per desvincular 2.935 empleats i tancar 480 oficines. Al setembre, havien signat la sortida 1.674 empleats i s’havia abaixat la persiana en 262 oficines. Bankia i CaixaBank sumaven 46.801 empleats i 6.013 oficines el 2020, i l’entitat combinada tenia al setembre una plantilla de 46.442 empleats i una xarxa de 5.769 oficines a Espanya, que suposa 359 empleats menys (-0,77%) i 244 oficines menys (-4,06%) dels que sumaven nou mesos abans. Les xifres no inclouen l’ERO de després de la integració de Bankia per a 6.452 empleats i el tancament de 1.534 oficines.

Finalment, el Sabadell té 1.164 empleats menys a Espanya que el 2020 (-7,16%) i la seva xarxa de sucursals ha disminuït un 5,6%, amb 90 clausures. El banc presidit per Josep Oliu va executar al març un pla de prejubilacions voluntàries per a 1.800 treballadors i ha signat un ERO que suposarà la sortida d’entre 1.380 i 1.605 treballadros de l’entitat, així com el tancament de 320 oficines i la reconversió de 176 més en caixes avançades.