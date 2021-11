El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va avisar els líders mundials en la cerimònia d’obertura de la cimera per la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26) a Glasgow que si no aturen l’escalfament global, «ens aturarà a nosaltres». «Prou de fer servir la natura com un vàter», va recriminar ahir, i va avisar que si no hi ha un compromís ambiciós a la COP26, tots els països hauran de revisar anualment els seus plans climàtics.

Com a amfitrió de la trobada, el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, també va instar els dirigents a actuar i va alertar que «com més temps» esperin a reduir emissions, «més alt serà el preu» de l’escalfament global.

Més de 120 líders de tot el món es reuneixen, ahir i avui, a la COP26 per abordar l’emergència climàtica. El president dels Estats Units, Joe Biden, el de França, Emmanuel Macron, i la cancellera Angela Merkel són alguns dels dirigents que intervindran en la cimera, però hi ha grans absències com la del president rus Vladimir Putin, el president xinès Xi Jinping i el del Brasil Jair Bolsonaro. Això, sumat a l’acord de mínims del G-20 per reduir emissions contaminants van rebaixar les expectatives de la trobada.

En el segon dia de la COP26, però el primer amb els líders, hi va haver aglomeracions i caos a l’entrada de l’Scottish Event Campus, on se celebra la conferència. La reunió de líders durarà dos dies, però les negociacions de la COP26 continuaran fins al 12 de novembre, inclús es podrien allargar si es compliquen les converses.

En la cimera del G-20 celebrada aquest cap de setmana, les 19 economies més desenvolupades del món i la Unió Europea no van acordar mesures concretes per limitar l’escalfament global a 1,5°, tal com es va pactar a l’Acord de París. Els països pobres veuen amb preocupació que el G-20 no posi res de part seva per reduir emissions. L’Aliança dels Petits Estats Insulars alerta que els últims informes científics són «terrorífics». «Encara més per als que som a primera línia d’aquesta crisi», es queixen, i recriminen als «principals emissors» que no s’hagin compromès a adoptar mesures per limitar l’escalfament global a 1,5°.

Per la seva banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va donar la benvinguda als líders mundials i a les delegacions de 192 països participants COP26, en què va demanar a les parts «creativitat, imaginació i voluntat» per canviar «irrefutablement» el rumb del planeta perquè la realitat actual «no és una pel·lícula de James Bond».

Johnson va inaugurar ahir la cimera de Glasgow, d’on és originari el personatge cinematogràfic James Bond, i va fer una comparació de la realitat climàtica amb les pel·lícules de l’agent 007, que sempre està tractant «desesperadament d’esbrinar de quin color és el cable que ha d’estirar» per apagar el detonador, mentre un rellotge vermell marca «implacablement» una explosió que posarà fi a la vida humana tal com es coneix. «Estem aproximadament en la mateixa posició que James Bond, avui, els meus companys líders mundials, excepte que la tragèdia d’avui no és una pel·lícula i el dispositiu de la fi del món és real», va advertir el primer ministre britànic. Així, va denunciar que la humanitat està «bombant» carboni a l’aire cada vegada més ràpidament, la temperatura del planeta s’eleva a «una velocitat i una brusquedat que és completament artificial», mentre que els científics adverteixen que amb un increment de 2ºC en la temperatura global es posa en perill el subministrament d’aliments a centenars de milions de persones; de 3º C hi pot haver el doble d’incendis i ciclons, cinc vegades més sequeres i 36 vegades més onades de calor. Amb un de 4ºC, segons va apuntar, caldrà «acomiadar-se» de ciutats com Miami, Alexandria o Xangai, que quedaran sota l’aigua. En definitiva, va subratllar que com més es deixi d’actuar, pitjor i més alt serà el preu quan els països es vegin obligats a actuar per la catàstrofe. «Des de fa molt temps la humanitat ha esgotat el temps pel qua fa al canvi climàtic. Falta un minut per a la mitjanit del rellotge de la fi del món i hem d’actuar ara», va urgir. «Si no ens posem de debò a aturar el canvi climàtic avui, serà massa tard perquè els nostres fills ho facin demà».

Cal evitar la «ira incontenible»

Johnson va recordar que va ser a la COP21 a Copenhaguen i a París, fa sis anys, quan els països van acordar emissions zero i frenar l’augment de la temperatura a 1,5ºC. «Totes aquestes promeses no seran res més que bla-bla-bla, i la ira i la impaciència del món seran incontenibles, si no fem que aquesta COP26 a Glasgow es converteixi en el moment de ser realistes sobre el canvi climàtic», va alertar. Entre les accions a fer va instar a tancar els milions de centrals de combustió d’hidrocarburs, eliminar gradualment l’ús d’automòbils de combustió al 2035 –el Regne Unit en deixarà de vendre de nous el 2030–; posar fi a l’ús de centrals tèrmiques de carbó abans del 2040 als països en desenvolupament i el 2030 als desenvolupats; plantar 1.000 milions d’arbres i detenir i revertir la desforestació al 2030, cosa que és «espiritualment edificant i bonic» per restablir l’equilibri de la naturalesa i fixar el carboni. En definitiva, va apostar per iniciar una «revolució industrial verda» necessària a tot el món alhora que els països més desenvolupats reconeixen la responsabilitat que tenen perquè els que estan en desenvolupament ho facin.

Johnson va recordar que precisament a Glasgow fa 250 anys James Watt va idear la màquina de vapor i és el lloc on «el dispositiu de la fi del món» va començar a funcionar, i durant 200 anys els països industrialitzats desconeixien «completament» el problema que estaven creant.