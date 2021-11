El sector espanyol de l’automoció, comptant-hi la fabricació, venda i reparació de vehicles, va tancar el tercer trimestre de l’any amb un volum total d’ocupació de 583.700 persones, qu representa un increment del 0,6% en comparació dels 579.800 treballadors que tenia un any abans.

Segons les dades de l’última Enquesta de Població Activa (EPA), la xifra de treballadors del conjunt del sector de l’automoció a Espanya es va reduir el 2,6% respecte del tancament del segon trimestre de l’any, període que va finalitzar amb un gairebé 600.000 empleats (599.300 persones).

Fonts del sector consultades per Europa Press, van explicar que la producció i l’activitat comercial de vehicles a Espanya es va veure impactada de manera negativa el tercer trimestre per la falta de subministrament global de semiconductors. Per branques d’activitat, la plantilla total dedicada a la fabricació de vehicles de motor a Espanya va arribar als 244.900 treballadors al tancament trimestral, que representa un augment del 5,5% en comparació de l’any anterior (239.000 treballadors). Respecte al trimestre de fa un any, la comparativa mostra una reculada del 4,4% (256.200 empleats entre abril i juny).

Quant a la venda i reparació de vehicles, el volum d’ocupació es va situar en els 340.800 treballadors entre juliol i setembre, el 0,5% de descens en la comparativa interanual i una disminució de l’1,2% respecte al segon trimestre d’enguany (343.100 treballadors).

Entre gener i setembre d’enguany es van fabricar 1,59 milions de vehicles a les plantes espanyoles, el 3,6% d’increment, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), mentre que la fabricació al setembre es va contreure el 32,2%, fins a 178.055 unitats, per la falta d’estoc de microxips.

Per la seva banda, les matriculacions de turismes i tot terrenys a Espanya van tancar els nou primers mesos de l’any amb un volum de 647.955 unitats, el 8,8% de creixement. Al setembre, els lliuraments van baixar el 15,7%, fins a 59.641 unitats.