Prensa Ibérica continua la seva expansió en l'àrea digital amb el llançament de Casa Gurmet, una nova botiga en línia que ofereix una cuidada selecció mensual de vins amb descomptes superiors al 40%, una gran varietat de packs de vins de les diferents denominacions d'origen del panorama nacional i productes gastronòmics exclusius, acuradament seleccionats per experts gurmet.

Per a l'arrencada d'aquest ambiciós projecte, la selecció mensual de novembre, que inclou 6 ampolles seleccionades per experts de Casa Gurmet (2 per celler), ofereix grans vins de Rioja on figuren clàssics d'excepció: —LAN GRAN RESERVA 2012, VIÑA POMAL TERRUÑO CENTENARIO RESERVA 2015 i VIÑA BUJANDA RESERVA 2014— valorades en 85 euros, al preu de 46.

Els compradors interessats poden donar-se d'alta en el Club de Vins de Casa Gurmet, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: despeses d'enviament gratuïtes en aquesta selecció, preus exclusius amb importants descomptes i sense compromís de compra, podent saltar-se la selecció del mes que no li interessi.

Els lectors de Regió7 podran fer la compra dels productes de manera segura a través de la web casagourmet.es, o bé per telèfon, contactant al servei d'Atenció al Client en el 932 279 499. El temps d'enviament a la Península i Balears és de 48-72 hores.

Amb aquest projecte, Prensa Ibérica pretén consolidar la seva presència en l'àmbit digital, diversificant la seva activitat en la venda en línia de vins i productes gastronòmics, que obeeix a canvis en els hàbits de compra i de consum que s'han vist influïts per la pandèmia. I és que 2021 suposa una gran oportunitat per al comerç en línia de vi, com vaticina Richard Halstead, director d'Operacions de la consultora Wine Intelligence, especialitzada en la recerca i coneixement dels consumidors de vi.