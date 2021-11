La sostenibilitat ha deixat de ser una moda per convertir-se en un requisit, i la prevenció de residus és una pedra angular en l’estratègia de sostenibilitat de qualsevol establiment de restauració. És per aquest motiu que l’últim Taller de Turisme de l’any, organitzat per la Cambra de Comerç de Barcleona, se centrarà en la sostenibilitat al sector de la restauració, per ensenyar als participants com poden fer un pla d’acció que els condueixi cap al residu zero. El taller és gratuït i es farà el proper dilluns 8 de novembre, de 9.30 a 12.30 del matí, per vídeoconferència. Les empreses interessades en participar-hi poden inscriure’s en aquest enllaç.

El taller estarà impartit per Isabel Coderch i Diana Reinoso, de Te lo sirvo verde, una consultora especialitzada en assessorar i acompanyar empreses del sector de la restauració en el desenvolupament de plans de sostenibilitat. Durant la sessió s’explicaran les claus per reduir els residus (enfocat a productes inorgànics) de les cuines dels restaurants i també es tractaram les noves directius normatives sobre el plàstic que afecten el sector.

El taller es pot convalidar per les sessions que obligatòriament han de fer les empreses que volen acreditar-se per obtenir el segell Biosphere de turisme sostenible. Biosphere és un programa que acredita el compromís de les empreses turístiques amb la sostenibilitat i que també reconeix la seva adhesió al Geoparc de la Catalunya Central. Per obtenir-lo, les empreses cal que facin un seguit de sessions formatives.

Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme, anima les empreses del sector a apuntar-se a aquesta formació, i destaca que “al Bages estem compromesos amb el turisme sostenible, i la implicació del sector de la restauració és important”. Els Tallers de Turime són una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona i tenen per objectiu millorar la competitivitat de les empreses del sector turístic. Des de Bages Turisme es treballa per posicionar el Bages com una destinació de turisme sostenible i, a la vegada, per impulsar el turisme gastronòmic a la comarca.

Aquest serà el cinquè i últim taller de turisme d’aquest any 2021. Els Tallers de Turisme són sessions pràctiques i gratuïtes per ajudar a millorar la gestió de les empreses del sector turístic. Els altres tallers que s’han fet al Bages aquest any han treballat temes com la gestió de la reputació en temps de Covid, la digitalització del sector de la restauració, aconseguir més reserves on line amb una bona experiència d’usuari i el turisme de natura del futur.