El Consell General d’Economistes d’Espanya ha revisat a la baixa el creixement econòmic per a aquest 2021 i l’ha situat al voltant del 5%, després de les dades avançades publicades per l’INE la setmana passada que situaven l’increment trimestral el PIB en el 2% -davant el 3% previst- i una taxa interanual del 2,7%. Segons explica l’entitat en un comunicat, la caiguda del consum en el trimestre (-0,3%) i en especial del consum a les llars (-0,5% davant el 6,6% del trimestre anterior) no estava prevista perquè s’esperava un increment dels ingressos del turisme a l’estiu. De cara al quart trimestre, el Consell General d’Economistes estima una pujada del PIB 2,5% mentre que les previsions per al 2022 es mantenen en una pujada del 6%.

Si es confirmen les dades avançades de l’INE, el pes de la demanda domèstica al PIB es reduiria 1,5 punts, davant els 17,3 punts del trimestre anterior, mentre que al demanda externa s’incrementaria un punt (1,2 punts davant els 0,2 del trimestre anterior) per la millora del comportament de les exportacions en trimestre (6,4%).

D’altra banda, el CGE mostra la seva preocupació per la tendència alcista de l’IPC, que, d’acord amb els dades avançades, se situa en el 5,5%, davant el 4% del setembre. Es tracta de nivell més alt des del setembre del 1992 i estaria motivat per l’alça dels preus de l’electricitat, que afecta més que a la resta d’Europa. «L’eixamplament del nostre diferencial amb Europa, ara de 2,1 punts, unit a la nostra menor productivitat, empitjora la nostra competitivitat i pot perjudica les exportacions», adverteix el CGE.

Per al 2022, el CGE manté l’estimació de creixement de fins al 6% per la normalització de l’activitat, l’estabilització dels preus i per l’efecte dels fons europeus.

