El fons d’inversió Partners Group estudia vendre la seva participació a la manresana Tous, del 22,5%, valorat en més de 200 milions d’euros, segons publicava ahir El País. El diari assegurava que el fons suís ha encarregat a Morgan Stanley la recerca d’un altre fons de capital de risc que entri a la companyia. La família Tous manté el 74,25% del capital de l’empresa, mentre que la resta és propietat d’un grup de directius.

El diari recorda que Partners va entrar al negoci familiar de Tous el 2015 per intentar consolidar l’expansió internacional de la marca manresana de joieria. Partners va adquirir part de l’empresa amb la intenció d’afavorir un procés de desinversió mitjançant una sortida a borsa, fet que encara no s’ha aconseguit perquè la mida de l’empresa no es considera encara prou gran per al mercat borsari.

La companyia va tancar l’any 2019, l’últim registrat, amb un benefici de 29,14 milions.