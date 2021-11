La Unió Empresarial de l’Anoia impulsa una nova edició del programa 30 Plus de formació i inserció laboral. El projecte s’adreça a persones a partir de 30 anys i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació i ofereix contractació subvencionada a les empreses per inserir persones aturades. Les persones inscrites reben una formació a mida de les necessitats del lloc de treball.

La Unió Empresarial de l’Anoia fa un acompanyament tant a les empreses que cerquen personal per a les seves plantilles i que volen participar en aquest programa com també a les persones que estiguin en situació d’atur, durant el procés de preselecció com a candidats i durant el procés de formació i incorporació a l’empresa. Aquesta edició prioritzarà aturats de llarga durada, a persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys i a persones que tenen una baixa qualificació acadèmica.

El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

El programa ha obtingut fins ara un bon resultat, ja que la taxa d’inserció de llarga durada mitjana és del 85%, segons dades de la UEA. En aquestes 5 edicions s’han pogut ajudar 48 persones en situació d’atur que s’han format i s’han incorporat al món laboral.