CaixaBank s'ha venut el 9,92% de la participació que controlava a l'entitat austríaca Erste Bank per 1.503 milions d'euros. En un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat de l'estrella ha informat que tancarà l'operació a través de dues vies. Per una banda, es desprendrà del 4,5% de la participació -19,5 milions d'accions- mitjançant una entrega d'accions dels contractes de permuta. Per altra, iniciarà una col·locació accelerada pel 5,42% restant -23,3 milions d'accions- a 38 euros per títol.

Segons va informar CaixaBank aquest dijous, una institució ja s'ha compromès a posar una ordre en ferm sobre la venda per comprar prop de 4,3 milions d'accions, però no ha transcendit el seu nom.