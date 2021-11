Les pimes catalanes van aportar el 63% del producte interior brut i el 68,6% de l’ocupació a l’economia catalana l’any 2019, segons dades recollides a l’Anuari de la Pime Catalana presentat ahir.

El 2019, el nombre de pimes catalanes va créixer l’1,3% respecte a l’any anterior, fins a les 532.232 empreses, i el nombre d’ocupats va augmentar l’1,6%, que s va situar en 1.968.332. Les vendes de les petites i mitjanes empreses catalanes van augmentar el 5,6% el 2019, l’any abans d’iniciar-se la pandèmia de la covid-19.

El president de Pimec, Antoni Cañete, va destacar que les pimes «segueixen sent el motor de l’economia catalana», ja que representen el 99,8% de les empreses existents a Catalunya i la seva aportació a l’economia catalana és «gairebé el 63% del Producte Interior Brut», ha dit.

L’Anuari de la Pimec és una eina per conèixer la realitat del sector i s’ha fet amb les dades del registre mercantil de 75.731 petites i mitjanes empreses.

El director de l’Observatori de la Pimec, Modest Guinjoan, va explicar que el 2019 va ser un any «bo» per a les petites i mitjanes empreses catalanes, ja que, entre altres coses, el Valor Afegit Brut (VAB) de la pime catalana va arribar als 127.996 milions d’euros, el 2,4% més que el 2018. Les pimes sense assalariats van créixer el 2,1% el 2019, mentre que les pimes amb assalariats van augmentar només el 0,2%. El 2019, el 25,8% de les pimes amb persones assalariades van exportar, un percentatge molt similar al del 2018, però molt inferior al de les grans empreses, 84%, una distància pràcticament constant al llarg dels anys. Les vendes a l’exterior són molt dispars segons els sectors, així, les empreses químiques són les que més exporten, més de la meitat ho fan, seguides de les de material de transport (41,4%) i la indústria tèxtil, cuir i confecció (33,2%).

Respecte a la productivitat mitjana de la pime, el 2019 es va produir un lleu increment del 0,7% amb comportaments diferenciats segons la dimensió de l’empresa. Les pimes sense assalariats van reduir la seva productivitat el 4,4% respecte al 2018, mentre que les que tenen assalariats la van augmentar l’1,4%; les microempreses, l’1,8%, les petites, l’1,9% i les mitjanes, el 0,4%. Per la seva banda, les empreses grans van reduir la seva productivitat el 2019 el 2,2%.

Segons el VAB, les pimes representen la totalitat del sector primari, el 94,6% de la construcció, el 61,3% dels serveis i el 57,4% de la indústria. Respecte a l’ocupació, la pime també suposa tot el sector primari, el 96,1% de la construcció, el 67,2% de la indústria el 66,1% dels serveis. La rendibilitat financera de la pime va ser del 8,3%, 0,2 punts menys que el 2018 i, en l’estructura de passiu va seguir augmentant el pes dels recursos propis fins a aconseguir el 55,5%.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va destacar la capacitat de «resiliència» que mostren les pimes, que ha quedat palesa durant els mesos de pandèmia, malgrat que el 2021 ha seguit sent un any dur per les restriccions per fer front a la pandèmia i altres factors com els canvis dels consumidors, la crisi de subministraments de matèries primeres o l’impacte del preu de l’energia.