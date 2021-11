El Bages figura entre les comarques on s’ha reduït percentualment el nombre de contractes formalitzats el mes d’octubre respecte del mateix mes del 2020, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Així, mentre el mes d’octubre de l’any passat se’n van signar 5.085, el mes passat la xifra es va reduir fins als 4.962 (-2,42%). Aquesta quantitat també és inferior als 5.841 formalitzats el passat mes de setembre (-15,05%). De fet, en termes intermensuals, el Bages és dels territoris ambpitjor registre, superat, però, per l’Anoia, on la caiguda de la contractació a l’octubre respecte del setembre ha estat del 19,53%.

En contrapunt, la Cerdanya, el Solsonès, el Moianès i l’Alt Urgell se situen entre els territoris on més ha crescut el nombre de contractacions a l’octubre respecte del mes anterior. El Moianès i la Cerdanya també figuren entre els territoris amb un major increment de contractes respecte de l’octubre de l’any passat: al Moianès gairebé s’ha doblat, dels 150 de l’octubre del 2020 als 281 del mes passat.

Quant a les afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal de l’afiliat, el mes de setembre, l’últim del qual hi ha dades oficials, la Cerdanya el Bages havia incrementat el nombre d’inscripcions respecte del mes anterior el 2,47%, i l’Anoia el 3,05%, i ambdues comarques se situaven entre les més actives en aquest àmbit del conjunt nacional, només per darrera del Priorat, els Vallès, el Barcelonès i el Baix Llobregat.