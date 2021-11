El Solsonès, l’Anoia, el Bages i el Moianès figuren entre les vuit comarques del país on menys s’ha retallat el nombre de persones aturades registrades el mes d’octubre respecte de l’any anterior, segons les dades del departament de Treball de la Generalitat.

Les quatre han experimentat un retrocés de l’atur molt inferior al registrat al conjunt del país (la dada mitjana és del -22%) en un període marcat per la represa després dels estralls de la covid. Així, el Solsonès se situa com la segona comarca on la reducció ha estat més escassa, del -11,54%, només per sobre de la Conca de Barberà (-11,47%). L’Anoia, per la seva banda, se situa en cinquena posició, amb una retallada del -14,23%. El Bages ocupa la setena posició, amb el -16,08%, i el Moianès la segueix amb el -16,20%. Les Garrigues, la Segarra i la Terra Alta completen el grup de les vuit comarques amb menys repercussió de la represa quant a la retallada del nombre de persones sense feina. Amb millor comportament que la mitjana nacional se situen territoris motors com el Baix Camp, el Tarragonès, el conjunt de l’Empordà, el Gironès o el Barcelonès.

En contrapunt, la Cerdanya (-28,45%) i l’Alt Urgell (-27,13%) figuren entre els territoris on la caiguda de l’atur està sent més notable aquest inici de tardor.

En el seu conjunt, la Catalunya central ha tancat el mes d’octubre amb un total de 26.176 aturats, 135 menys que el setembre i 5.125 menys que el mateix mes del 2020, una xifra, però, insuficient per arribar a la mitjana catalana, ja que la retallada percentual al territori ha estat del 16,37%. Amb tot, en termes intermensuals, la Catalunya central ha mostrat un millor comportament que el conjunt català, ja que la retallada respecte del setembre ha estat de mig punt (0,51%), per sobre del 0,13% nacional, gràcies, sobretot, als 156 aturats menys registrats al Bages (-1,6%). Al Berguedà, la caiguda també ha estat notable, de l’1,71%, així com al Moianès, amb una davallada de l’1,47%. En canvi, el Baix Llobregat Nord va experimentar a l’octubre respecte del setembre un increment de l’atur de l’,138% (69 persones més).

El bon comportament del Bages, el Berguedà i el Moianès a l’octubre podria fer preveure un millor final d’any en aquests territoris, especialment en la primera, que ja el passat mes de setembre va experimentar una davallada superior a la mitjana catalana, del 4,27%, pel 3,24% de caiguda del conjunt nacional.

Per municipis, destaca la caiguda de l’atur interanual per sobre de la mitjana del conjunt del país en capitals de comarca com la Seu d’Urgell (-27,82%) i Puigcerdà (-27,59%). En canvi, en la resta de capitals el comportament ha estat negatiu en relació a la mitjana nacional. A Berga, la reducció ha estat del 21,39%, a Manresa, del 17,43%, a Moià, del 17,25% i a Solsona, tan sols del 9,78%, en un dels pitjors registres del conjunt del territori central. En un any, l’atur s’ha incrementat en municipis com Avinyó (4,55%) i el Bruc (9,21%).