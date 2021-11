La planta manresana de la multinacional Maxion Wheels, l’antiga Lemmerz, i la Fundació Ampans valoren positivament l’espai de treball dins les instal·lacions de l’empresa impulsat fa dos anys i on des d’aleshores operen vuit persones del Centre Especial de Treball de la fundació. L’anomenat «enclavament laboral» acull dos equips de quatre persones que cobreixen el torn de matí i de tarda, i que fan tasques auxiliars del procés productiu: repàs de rodes, poliment, pintura i embalatge. L’empresa estudia prorrogar la iniciativa tres anys més, un cop acabat el primer període que marca la normativa que regula aquesta figura laboral.

Josep Maria Esquius, director de Recursos Humans de Maxion Wheels España, fa un balanç satisfactori d’una experiència que va començar el febrer del 2018 quan l’empresa es va «plantejar optimitzar recursos». Esquius recorda que la iniciativa va sorgir de la necessitat de «buscar alternatives externes per poder complementar el nostre treball. Vam pensar en diferents alternatives i vam veure que l’enclavament laboral era una opció per donar resposta a les tasques auxiliars i que es relacionava amb el que eren els valors de la companyia, amb una aposta per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual o física, a més de donar valor a la nostra relació amb el territori».

A partir d’aquí el Centre Especial de Treball (CET) d’Ampans va iniciar la tria dels perfils que s’adaptessin millor a les necessitats de la companyia i es va formar un grup que va començar a treballar el 2019 a l’enclavament laboral. Esquius diu que ha fet falta «moltíssima coordinació amb l’equip d’Ampans en aquest període, en què hem passat diferents incidències, la covid, la crisi dels semiconductors. Ara, l’equip està consolidat», diu Esquius.

Per a Marta Milian, responsable de persones del CET d’Ampans, el resultat de la feina feta fins ara ha estat que «els treballadors se senten que formen part de Maxion, tot i que a efectes legals formen part del CET, que se’ls té en compte i se’ls valora, i això és molt important, perquè és un element integrador molt potent que és la mare de tot aquest projecte». Al CET es formen per a serveis a la indústria i en temes de logística i de magatzem i indústria però Milian destaca que «el que sí que hem fet amb Maxion és la formació in situ al lloc de treball i aquí, gràcies a l’esforç dels seus equips, han aconseguit tenir aquest bon rendiment i aquest bon funcionament laboral». L’enclavament «no és una eina definitiva, és un mecanisme que dona estabilitat durant 3-6 anys, i per tant és d’agrair la confiança i l’oportunitat per a aquestes persones».

A l’abril del 2022 farà tres anys de l’inici del projecte. Esquius assegura que «el gener hem de començar a pensar com renovem l’enclavament. La nostra voluntat és continuar». L’enclavament laboral és únic en tota la companyia, que el setembre passat va fer un reconeixement a la planta manresana per la seva aposta pionera. Esquius destaca que «encaixa en els valors de Maxion i encaixa molt bé amb una nova franja d’estratègia de la companyia a escala internacional que és la diversitat i la integració, i una de les estratègies és dotar les plantes d’equips de treball diversos, i l’enclavament encaixa perfectament en aquesta nova estratègia. Som l’única planta que té aquesta figura de l’enclavament, segurament perquè Espanya té legislat aquest instrument».

Per la seva banda, la plantilla, que en un primer moment va mostrar certes reticències, ara «està encantada, també el comitè d’empresa, a qui al principi va costar, però ha estat molt al costat d’aquesta figura i ha col·laborat i ha entès que era una línia a seguir positiva per a la companyia», afirma Esquius. Així, Jaume Rodríguez, cap de l’àrea de pintura i supervisor de l’enclavament, diu que «tots responen molt bé, la relació és molt bona».

I els treballadors d’Ampans mostren la seva satisfacció per poder treballar a Maxion. Juan Luis Reyes, que parla en nom de tot l’equip, diu que «vull donar les gràcies a Maxion per l’oportunitat que ens ha brindat. Amb aquesta experiència estem aprenent molt i espero que duri, que puguem durar molt temps fent la col·laboració amb Maxion».

Li agradaria continuar? «Si hi ha l’oportunitat, és clar, estic molt a gust, em sento molt valorat». I els companys? «Molt bons companys, tant els d’Ampans com la resta. Ens ajuden molt, estan per nosaltres, i si tenim cap dubte, ens el resolen. Els jefes també, el Jaume, el Nacho, tothom», explica Reyes.

Maxion Wheels, especialitzats en la fabricació de rodes metàl·liques per a l’automoció, té capacitat per fabricar més de 4 milions de rodes anuals i en l’actualitat té 225 empleats. L’empresa forma part del grup multinacional Iochpe Maxion, amb 23 plantes industrials arreu del món.