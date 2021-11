Més de 100.000 treballadors del sector carni de tot l’Estat estan cridats a participar en la vaga general convocada pels sindicats CCOO i UGT el 25 i 26 de novembre i els dies feiners del pont de la Puríssima. Els sindicats insten la patronal a moure fitxa per intentar reconduir la situació i evitar un conflicte «dur i històric». Des de CCOO, a més, alerten que si la convocatòria es porta a terme, suposarà l’aturada del quart sector industrial més important de l’estat espanyol i que pot provocar problemes d’abastiment. «I més a les portes d’un pont com el de desembre», va remarcar el secretari general de CCOO d’Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández. El cinema d’Olot va acollir ahir l’assemblea de delegats i delegades de CCOO de totes les empreses catalanes que estan sota el paraigua del conveni estatal de les indústries càrnies per explicar-los en quina situació estan les negociacions amb la patronal del sector i preparar la vaga general.

CCOO i UGT han convocat una vaga que es farà en dues fases: el 25 i 16 de novembre i els dies feiners compresos entre el 3 i el 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima.

L’aturada vol defensar i millorar les condicions de feina i de sou del sector a través del conveni col·lectiu estatal, que fa mesos que es negocia sense «avenços». Els sindicats avisen que el marc laboral podria canviar d’aquí a un mes, quan expira el termini fixat per Brussel·les per millorar la regulació del món del treball, i que això pot tenir greus conseqüències per al sector. «El sector carni no ha parat de créixer en l’última dècada però la patronal no vol traslladar aquests beneficis a la mesa de negociació del conveni estatal», diu el responsable estatal de negociació col·lectiva de CCOO d’Indústria, Vicente Canet. Canet assegura, a més, que les càrnies han crescut en plena pandèmia del coronavirus i que han exportat un 15% més, i amb tot «tenen els treballadors en una situació precària», afirma.