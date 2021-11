Els empresaris espanyols amb menys de 20 treballadors i les empreses de serveis d’allotjament i hostaleria, construcció i altres de personals tenen uns coneixements financers baixos si es compara amb els propietaris de negocis d’entre 20 i 49 treballadors. Així ho conclou l’«Enquesta de Competències Financeres en les petites empreses 2021» el Banc d’Espanya, que desgrana per mida i sectors d’activitat el coneixement de les eines financeres i el seu ús per part dels empresaris. L’estudi també determina que els propietaris amb més de deu empleats tendeixen a buscar objectius financers a llarg termini i que només el 55,3% del total dels enquestats, independentment de la mida de la seva empresa, tenen pensat com finançaran la seva jubilació.

D’altra banda, l’ús dels instruments de capital i altres formes de finançament més recents, com els bons sostenibles, els business angels o el finançament participatiu, encara resulta «marginal» entre les petites empreses espanyoles. Per exemple, només el 2,5% recorre als àngels inversors, el 2,7% el capital risc, el 5% un finançament participatiu i l’1,5% els bons o préstecs sostenibles. En canvi, altres instruments més comuns com el lísing són utilitzats per el 27,4% dels enquestats, els préstecs bancaris pel 52,7%, les línies de crèdit pel 30,2% i les assegurances per responsabilitat civil per el 70,4%, entre d’altres.

Algunes dades de l’estudi van permetre concloure que el 35,1% dels casos van respondre incorrectament preguntes sobre la comprensió dels conceptes de capital i propietat de l’empresa, que el 5,9% no distingia entre rendibilitat i risc o el 6,3% més no sabia la resposta; que el 12,4% va respondre incorrectament o no sabia la resposta en preguntes plantejades sobre la inflació i que el 13,5% també va oferir respostes incorrectes sobre els interessos i la duració dels préstecs i el 4,3% més no la sabia.

Per sectors d’activitat, les petites empreses dels sectors de serveis empresarials i d’informació i comunicació obtenen millors resultats en preguntes sobre coneixements financers, amb percentatges de respostes correctes per sobre de la mitjana de la resta de sectors. En canvi, responen correctament per sota de la mitjana els empresaris de sectors com els serveis personals, d’allotjament i hostaleria i la construcció.

Quant a les actituds financeres, el 79,3% afirma està d’acord o totalment d’acord a establir objectius financers a llarg termini per a l’empresa; el 71,8% a recórrer a bancs o inversos externs per obtenir finançament i el 64,3% rebutja seguir el seu instint davant de l’elaboració de plans financers per a la seva empresa.

D’altra banda, l’enquesta detecta un conjunt de comportaments comuns entre els propietaris d’empreses de menys de 50 treballadors. Concretament, el 98,6% afirma que controla els registres financers, el 94,3% guarda de forma segura les dades i el 93,1% separa els comptes de l’empresa de la seva llar. Altres dades que es desprenen és que el 79,2% fa periòdicament previsions de rendibilitat, que el 72,2% disposa d’una estratègia en cas de robatori i el 66,3% estudia diverses opcions abans de contractar els proveïdors o serveis financers.

Conseqüències greus per la covid

En l’estudi, també s’analitzen les conseqüències de la pandèmia entre el segment de les pimes. Així, el 65,3% de les empreses petites van veure reduïts els seus ingressos i beneficis, i el 27% afirma que va perdre llocs de treball. A més, al voltant del 37,7% de les empreses va registrar un augment del deute i el 47,9% va tenir problemes de liquiditat.

Per mida dels negocis, van tenir més impacte les empreses d’entre 2 i 9 treballadors que les més grans, d’entre 10 i 49 treballadors; mentre que per sectors d’activitat l’hostaleria va resultar la més afectada amb diferència, ja que el 85,2% va reportar un descens en la facturació i una caiguda de l’ocupació del 54,2%.

L’enquesta es va elaborar a partir de les respostes a 1.120 qüestionaris complets dels gairebé 50.000 correus enviats pel Banc d’Espanya per sol·licitar la participació de les empreses. En la mostra, el 77,7% dels propietaris són homes, pràcticament el 70% tenen entre 40 i 59 anys i al voltant del 70% disposa d’una titulació universitària.