Aquest mes de novembre entrem en la fase de pagament ordinari –voluntària– de l’impost que grava les emissions de diòxid de carboni d’alguns vehicles. Un impost per agilitzar la transició cap a una societat més sostenible, o un impost simplement recaptatori?

El consum d’energia del conjunt de l’Estat espanyol, segons dades d’Adena/WWF, en relació amb els mitjans de transport, es distribueix en el 81% el transport per carretera i el 19% la resta de mitjans (aeri, 13%, marítim, 4%, ferroviari, 3%). Del transport per carretera els vehicles privats suposen el 50%, els de mercaderies, el 47%, i el 3%, el col·lectiu de persones. Del global, pràcticament tot, l’energia propulsora dels mitjans utilitzen –excepte el ferrocarril– la combustió d’hidrocarburs.

La diferència de consum per persona es mou en la forquilla que va de 440 en els desplaçaments en certs 4x4 a 3 en un bus de transport públic.

Els desplaçaments en vehicles particulars per motius de feina suposen un 40% del total i això tant afecta les poblacions petites com els nuclis urbans grans, ja que aquest, encara que disposin de les millors comunicacions de bus o ferrocarril, solen tenir ben connectats els centre de les ciutats però no les zones d’activitat econòmica –polígons, parcs empresarials, etc.

Altres impostos ja graven, en el moment de l’adquisició, la tinència de vehicles segons el seu potencial d’emissions de CO2 , com l’impost de matriculacions, o el manteniment en aquesta tinència segons la potència del vehicle amb bonificacions si aquesta prové de vehicles menys contaminants, com híbrids i elèctrics, a l’impost de municipal de vehicles de tracció mecànica –l’IVTM.

A més, l’impost d’hidrocarburs ja grava cada litre adquirit. La Generalitat va perdre la capacitat d’establir un recàrrec en aquest tribut. Aquest nou, és una forma de recuperar el perdut?

De l’impost estan exempts els vehicles més pesants i tenen una tarifa inferior les furgonetes de transport petit o mitjanes. Si l’exempció és per motius de no gravar l’activitat econòmica, s’oblida que la major part de la mobilitat laboral –de treballadors i autònoms– també ho és i es realitza o per necessitat –itinerància– o impossibiliat –falta d’una xarxa de mitjans de transport públics més eficient.

Per a totes aquestes persones així afectades suposa un gravamen sobre el treball o salari indirecte negatiu que previsiblement incrementarà amb augments del percentatge a pagar, la reducció dels límits en els trams considerats o en les dues variables.

La recaptació inicialment estimada a favor de la Generalitat se situa entre els 60 i els 70 milions d’euros. Aquesta recaptació no s’aconseguirà sota el principi de qui contamina paga, ja que grava una quantitat potencial d’emissions, no les emissions reals efectuades pels vehicles.

Per exemple, un vehicle del tram 161 g/km a 199 g/km pot tenir una utilització ocasional i trajectes molt curts un cop la setmana o a quinzena, i pagarà 0,80 euros g CO2/km .

Un vehicle de la franja de 121 g/km a 140g/km utilitzat cinc o set dies la setmana i que fa grans recorreguts pagarà 0,55 g CO2/km.

No es vincula l’impost a emissions real sinó a possibles. Seria fàcil fer-ho? I tant!!!

Tots els vehicles han de passar periòdicament la ITV –inspecció tècnica de vehicles– de manera obligatòria per poder circular i s’hi verifiquen quants quilòmetre ha fet el vehicle inspeccionat.

Només caldria vincular el tipus, segons els segments d’emissions possibles, als quilòmetres fets de veritat perquè es complís realment el principi «paga qui contamina i paga més qui contamina més», equivalent de la progressivitat fiscal en aquest tema i vessant penalitzadora, ja que des del 2019 l’Estat va suprimir el tram autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs.