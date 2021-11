Les estimacions per a Catalunya de l’Idescat i l’INE diuen que la pime va generar el 2019 un Valor Afegit Brut (VAB) de prop de 128.000 milions d’euros, amb les seves 532.000 empreses (225.000 de les quals amb assalariats) i una productivitat per ocupat (VAB/ ocupats) d’una mica més de 65.000 euros.

Aquesta és una de les conclusions a què arriba L’Anuari de la pime catalana, que acaba de presentar la divuitena edició. Una publicació que elaboren Modest Guinjoan i Ferré i Moisès Bonal i Ferrer per a la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec. Aquest darrer anuari recull dades econòmiques de les pimes al 2019: l’aportació de les pimes a l’economia catalana i la descripció de les dades més significatives dels estats comptables i de les principals ràtios econòmiques i financeres d’aquestes pimes.

Aquestes informacions es presenten al llarg de cinc anys, en valors del 2019 i desglossades per dimensió de pime i també per gran empresa. En conjunt, les pimes van generar el 2019 el 59,7% del VAB català, la gran empresa (1.015 empreses en total), el 35,5%, i la resta és l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. En el sector privat, més tota l’educació i la sanitat (pública més privada), la pime va generar el 62,7% del VAB, que representà el 68,6% del total de l’ocupació.

Els ingressos d’explotació de les pimes van augmentar el 5,5% respecte del 2018, inferior al dels dos anys previs, però encara prou alt. Amb tot, la rendibilitat de la pime es va mantenir en sintonia amb la millora que es detectava des del 2015 ençà.

L’estructura dels ingressos d’explotació està formada en el 69,9% per compres i en el 30,1% per valor afegit, un percentatge que en els darrers cinc anys mostra una tendència creixent, partint del 27,7% del 2015. Segons els autors de l’informe en destaquen: d’una banda, la creixent capitalització de la pime (el 2019 el 55,5% del passiu és patrimoni net, després d’un creixement continuat des del 49,1% del 2015), en què les microempreses són les més capitalitzades, i d’altra banda, les altes ràtios de solvència que s’han aconseguit des de la recuperació econòmica a partir del 2014 i que segueixen els anys posteriors fins al 2019, tant a llarg termini (cobertura i fons de maniobra) com a curt termini (liquiditat, tresoreria i disponibilitat).

En termes absoluts, la productivitat per treballador al conjunt de Catalunya es va xifrar el 2018 en 70.194 euros. Les grans empreses, amb 85.223 euros, se situen el 21,4% per sobre de la productivitat catalana, mentre que les pimes, amb una productivitat de 63.433 euros, el 9,6% per sota. Per dimensió d’empresa, les menys productives són les pimes sense assalariats, amb una productivitat el 33,8% inferior a la mitjana catalana. I, com sempre, se segueix complint el patró de major productivitat a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa.

Per sectors, les dades de l’anuari diuen que el sector primari presenta un augment del seu VAB (1,7%), amb menys empreses, menor grandària empresarial, però, en canvi, amb un augment considerable de la seva productivitat. El sector industrial augmenta el seu VAB l’1,5%, gràcies a la contribució positiva de la dimensió de les seves empreses (3,9%); però, en canvi, baixen lleugerament el nombre d’empreses i la seva productivitat. Com sempre, el creixement en aquest sector, malgrat ser inferior al d’altres sectors productius, és rellevant per l’efecte tracció que la indústria té sobre la resta de l’economia. La construcció és el sector que presenta un major increment del VAB (9,5%), amb contribucions positives en els tres factors de creixement. El VAB dels serveis augmenta l’1,8% gràcies a un increment del nombre d’empreses (1,3%) i de la seva dimensió (1,3%), però en canvi baixa la seva productivitat el 0,8%.

L’anuari de la pime, encarregat per la patronal Pimec, més enllà de les dades concretes que aporta per a aquests darrers temps, és una eina que aporta informació empresarial i estimació macroeconòmica amb continuïtat d’un col·lectiu bàsic del sistema productiu català com la pime. Hom necessita monitorar tots els segments de la nostra economia per obtenir diagnosis precises i poder-ne fer prospectiva per tal d’aprofitar les oportunitats, superar les amenaces i les debilitats i fer créixer les fortaleses.