El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un real decret llei per introduir algunes modificacions a la Llei reguladora de les hisendes locals sobre l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana després de la sentència del TC, el 26 d'octubre, en que anul·lava l'impost de plusvàlua. Així, a partir d'ara, els propietaris que no obtinguin un benefici amb la venda del seu immoble estaran exempts de pagar aquest impost. En cas contrari, s'estableixen dues fórmules que el contribuent podrà escollir: una base imposable a partir de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària del municipi o a partir de la diferència del preu de venda i adquisició.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha destacat que amb aquestes modificacions la llei tornarà a ser de nou constitucional després de la resolució del TC i que es donarà seguretat als ajuntaments. Els consistoris tenen en aquest impost una important font d'ingressos –uns 2.500 milions d'euros d'acord amb dades del 2019- i tindran sis mesos per adaptar-se a la norma.

Rodríguez ha remarcat que es tracta d'un impost vital per als ingressos dels ajuntaments, el segon més important després de l'IBI, i que des del govern han volgut accelerar l'aprovació del text perquè els consistoris estan en plena elaboració dels pressupostos per a l'any que ve.

La nova norma entrarà en vigor a partir de l'endemà la seva publicació al BOE, previsiblement dimecres, ja que aquest dimarts és festiu a Madrid. Rodríguez ha insistit que permetrà als consistoris mantenir els ingressos que permet donar serveis bàsics als ciutadans, com l'enllumenat o la gestió de residus, entre d'altres.

"És una llei molt important", ha reiterat la portaveu del govern espanyol, que ha confirmat que no tindrà efectes retroactius i que en les operacions que s'hagin fet entre el 26 d'octubre i la publicació de la nova norma hi haurà un "buit".

El govern de Pedro Sánchez considera que servirà a la ciutadania per adaptar les bases imposables a la seva capacitat econòmica i li deixa escollir el mètode de tributació "més convenient". D'altra banda, evita que al mercat immobiliari hi hagi "distorsions" derivades de la suspensió de l'impost, segons l'executiu.

Als qui no obtinguin cap benefici amb la venda, la portaveu ha garantit que es dona "absoluta seguretat" als contribuents perquè no hauran d'abonar cap quota.

L'executiu espanyol també subratlla que la naturalesa de l'impost "es manté", ja que l'alt tribunal no la va discutir i per tant pot gravar l'increment del valors dels terrenys (no de les construccions). La ministra portaveu ha assegurat que a norma ha passat "tots els filtres de seguretat jurídica" davant un eventual recurs d'inconstitucionalitat.

La portaveu, Isabel Rodríguez, s'ha felicitat per "l'agilitat" en tramitar aquest reial decret llei després de la sentència del TC el passat 26 d'octubre. No era però, la primera sentència de l'alt tribunal que qüestionava el càlcul de l'impost de les plusvàlues en dues resolucions anteriors, el 2017 i el 2019. Rodríguez ha explicat que l'alt tribunal ha resolt sobre qüestions sobre "temps del PP" i respon a "una normativa que no s'ajustava".

Dues vies de càlcul

El reial decret llei estableix que una opció per calcular la base imposable de l'impost –el mètode d'estimació objectiva- serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl pels coeficients que aprovin els ajuntaments, que no podran excedir els valors publicats pel govern espanyol en funció de l'antiguitat de l'immoble i que s'actualitzaran cada any tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari. Els ajuntaments, per la seva banda, podran corregir fins a un 15% la baixa els valors cadastrals per adaptar-se a la realitat immobiliària de cada municipi.

L'altra opció per calcular l'impost serà fer-ho en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de transmissió d'un immoble i que ve definit per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el de l'adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior que la resultant del mètode d'estimació objectiva podrà aplicar la real.

En les transmissions d'un immoble en què hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició després d'aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

Una altra de les novetats serà que les plusvàlues generades en menys d'un any també tributaran. El govern espanyol considera que es pot tractar d'operacions de caràcter especulatiu i recorda que alguns municipis ja estan aplicant aquesta mesura.