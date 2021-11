"Goufone, l’operadora de casa que et toca la fibra". L’eslògan resumeix molt bé dos dels elements més rellevants per a la marca: la proximitat, sent una empresa 100% km 0; i el servei de fibra òptica, que és el seu producte estrella.

Goufone és una empresa de telecomunicacions que va néixer a Osona l’any 2010, de la mà de tres empresaris de la comarca i companys a la Universitat de Vic: Marc Mundó, Albert Boix i Joan Gaudes. "Vam començar donant serveis amb antenes en llocs on ningú operava, o on les línies d’ADSL no acabaven de funcionar", expliquen. Des de llavors, la seva trajectòria no s’ha aturat, tenint sempre molt clara la seva filosofia: "arribar i portar fibra òptica allà on les gran operadores no actuen. Donar servei al territori".

Un dels trets diferencials de Goufone és que desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica. Van començar en indrets molt aïllats de la comarca d’Osona i en aquests moments ja porta més de 4.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica pròpia. Com anar de Barcelona a Dakar.

El fet de tenir la seva pròpia infraestructura els aporta tres avantatges molt clars. El primer i cabdal és que són totalment autònoms a l’hora de resoldre avaries o incidències. El segon, que poden proveir i donar serveis a empreses. I per últim, la possibilitat d’atendre poblacions disseminades en el territori.

La xarxa de fibra òptica més extensa de la Catalunya Central

Goufone s’ha anat expandint per tot Catalunya gràcies a una altra manera de ser i de fer en el mercat de les telecomunicacions. Ofereix una alternativa integral en serveis d’Internet, telefonia mòbil, telefonia fixa i fins i tot energia verda.

L’àrea d'extensió de Goufone al territori català és d’un 30% aproximadament. Són presents a 13 comarques catalanes: Osona, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Maresme, La Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany. Entre aquest any i el que ve, Goufone té previst finalitzar el desplegament total a les ciutats de Granollers, Girona, Roses, Manlleu i Berga i a unes 90 altres poblacions mitjanes i petites d’arreu del país. En altres capitals de comarca com Vic o Mataró ja ha desplegat per complet la seva pròpia infraestructura de fibra òptica.

L’empresa compta amb 90 treballadors repartits entre la seu central d’Osona i les botigues que tenen desplegades per diferents localitats del territori català. El call center és propi i està ubicat a les oficines de Gurb, fet que es tradueix en una atenció al client directa, propera i compromesa.

Des dels seus inicis, a l’ADN de l’empresa ha estat molt present la vocació de servei per als seus usuaris, amb l’objectiu d’oferir-los un servei de telecomunicacions de la màxima qualitat, i sempre buscant cobrir o donar solucions a les seves necessitats. Goufone és l’operadora amb capital 100% català més gran, i la tendència de creixement és a l’alça. L’any 2020 l’empresa va tancar amb una xifra de facturació d’uns 10 milions d’euros, una quantitat que es preveu duplicar aquest 2021.

Goufone i SoomFibra obren una botiga a Manresa

Les xifres amb què comença a caminar el grup empresarial sorgit de la recent fusió de Goufone (Osona) i SoomFibra (Bages) són rellevants. La nova companyia s’ha convertit en la que ofereix la xarxa de fibra òptica més extensa de la Catalunya Central.

Els usuaris que ja formen part de la companyia manresana SoomFibra poden gaudir de l’ampli ventall de serveis que té en cartera l’empresa osonenca. Això es tradueix en el fet que també disposen de serveis de telefonia mòbil i fixa i energia verda.

Si algun usuari està interessat a contractar el servei de fibra òptica a Manresa, ho podrà fer al nou establiment que s'ha posat en funcionament al 24 del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa. En aquest espai d’atenció al client s’hi pot demanar informació i resoldre dubtes sobre els serveis que ofereix SoomFibra.