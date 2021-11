Elde, l’històric negoci manresà de parament de la llar i petits electrodomèstics per a la cuina, té els dies comptats. El projecte, que va canviar de propietat l’any passat, no ha superat la dura prova de la covid i es prepara per al tancament. L’empresa ja fa tres mesos que està en procés de liquidació i aquest dijous s’executarà l’Expedient de Regulació d’Ocupació per als vuit empleats de l’empresa, alguns amb dècades de treball a Elde, que fa alguns mesos que no cobren la nòmina.

Rubén Álvarez, propietari del negoci, atribueix als estralls de la covid la mala situació d’Elde. Álvarez i la seva família es van fer càrrec del negoci a mitjans de l’any passat, quan la pandèmia ja era una realitat que castigava l’economia. Amb tot, va confiar que podria mantenir l’activitat d’un establiment, ubicat al carrer del Bruc de la capital del Bages, amb més de 40 anys d’història, que es traspassava per la jubilació dels seus fundadors, Jordi Manero i Dolors Fité.

Amb tot, la realitat va ser una altra, i Álvarez explica que va decidir obrir un segon establiment al carrer Guimerà, en ple nucli comercial de Manresa, per intentar compensar les pèrdues de l’establiment original. «La del Bruc anava malament, i vam voler ajudar-la amb aquesta nova botiga», assegura Álvarez.

El nou Elde obria portes el passat mes de maig, al número 17 de Guimerà, un local d’un centenar de metres quadrats que fins al gener del 2019 havia ocupat la també històrica General Òptica. Però l’aventura no tindrà continuïtat, ni a Guimerà ni l’original del carrer Bruc, que des de fa uns mesos ja té un horari de tardes restringit.

La intenció d’Àlvarez és poder tancar l’activitat a finals d’any, però afirma que l’última paraula sobre la data depèn d’una «decisió judicial». «No ha sortit com esperàvem», se sincera Rubén Álvarez.

El grup Elde va obrir portes el 1977, amb una botiga amb taller a la capital del Bages, dedicada als petits electrodomèstics de cuina i de la neteja de la llar. Amb el temps, el negoci va aconseguir ser el servei tècnic oficial de fins a una norantena de marques de petits aparells.

L’octubre del 2013, l’empresa inaugurava l’espai We Love Cooking, un showroom amb cuina pròpia on els amants de la gastronomia tradicional i la pastisseria podien descobrir nous estris i tècniques per gaudir de la seva passió. Al llarg de la seva trajectòria, l’empresa ha organitzat actes de visibilitat popular, com còctels al pati del teatre Kursaal amb demostració de cuina per promoure l’alimentació saludable.