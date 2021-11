La Seguretat Social rebrà un crèdit extraordinari de 5.012 milions d'euros. El reial decret, aprovat aquest dilluns pel Consell de Ministres, té per objectiu equilibrar l'efecte que van tenir les despeses vinculades a la crisi de la covid-19, com ara les exempcions en les cotitzacions dels Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO), les exempcions per incapacitat temporal, les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social o les prestacions per a autònoms.

Segons ha indicat aquest dilluns el govern espanyol, el projecte dels pressupostos generals de l'Estat per al 2022 inclou una transferència per 18.396 milions d'euros a la Seguretat Social, gairebé 4.500 milions d'euros més que l'any passat.