CaixaBank va anunciar ahir que farà la integració tecnològica, operativa i comercial amb Bankia el proper cap de setmana del 12 al 14 de novembre, per així començar a operar plenament com a un únic banc a partir del dilluns 15. Els clients de l’entitat absorbida no hauran de fer cap gestió especial amb els seus comptes, targetes i domiciliacions, ja que la migració de dades es farà automàticament. No obstant, durant aquest cap de setmana de la integració, els clients de Bankia (no els de CaixaBank) veuran paralitzats alguns dels serveis habituals de banca digital: no funcionarà el Bizum ni les transferències amb origen o destí als clients de Bankia, i durant «unes hores» tampoc es podran fer operacions bancàries en línia.

En el cas de plans de pensions, els clients disposaran de la valoració actualitzada del producte el dimarts 16 de novembre. En paral·lel, la xarxa de caixers i el TPV de comerços es mantindran plenament disponibles per als clients de Bankia. No obstant, durant unes hores els usuaris no podran veure el saldo actualitzat al seu compte després de les extraccions d’efectiu o els pagaments amb targeta de dèbit. Segons CaixaBank, la integració tecnològica amb Bankia es tracta d’una «fase clau» del procés de fusió ja que suposa unir sota un únic sistema tota la informació comercial i tots els canals operatius de les entitats.

Quan es completi el procés, totes les oficines de l’entitat oferiran el mateix catàleg de productes i serveis, i treballaran amb la mateixa plataforma tecnològica. A més, tots els clients passaran a operar a través dels canals digitals de CaixaBank.

Segons el banc nascut a Catalunya, l’afectació d’aquesta integració per als clients de Bankia serà «molt reduïda» ja que en crèdits hipotecaris, préstecs personals, dipòsits i pòlisses d’assegurances mantindran les mateixes condicions fins al venciment del producte. Igualment, i per beneficiar-se la gratuïtat de l’operativa i els serveis més habituals, els clients de Bankia en tindran prou amb tenir domiciliats els ingressos i tres rebuts o fer tres pagaments amb targeta de crèdit al trimestre.