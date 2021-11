La Cambra de Comerç d’Espanya ha rebaixat les previsions de creixement de l’economia per al 2021 del 5,9% al 4,7%, i per al 2022, l’increment del PIB passa del 6,2% al 5,5%. L’ens constata que la recuperació econòmica després de la caiguda històrica causada per la pandèmia, perd força per l’escassetat de components, que afecta sobretot l’activitat industrial per l’encariment de matèries primeres i subministraments, o pel ritme d’execució dels fons europeus Next Generation inferior al planejat. Per contra, l’ens considera que l’ocupació creixerà més del previst i la taxa d’atur serà menor el previst inicialment.

Quant a la demanda interna, el component que experimenta la rebaixa més gran és la formació bruta de capital fix, que creixerà aquest any el 3,3% en lloc del 7,1% estimat amb anterioritat, sobretot per la inversió en construcció, que experimentarà un descens del 2,8%, davant l’avanç del 4% previst al principi. Aquesta reculada obeeix tant a un increment de la demanda d’habitatge i obra civil inferior al que s’esperava, com al ritme d’execució més baix dels fons europeus. Aquesta és també la causa del menor dinamisme del consum públic, que creixerà aquest any el 3%, davant del 4,8% calculat amb anterioritat, i el 2,3% el 2021.

Tot i l’alentiment en el ritme de creixement de l’economia, el mercat laboral es comportarà millor del que s’esperava, segons la Cambra.