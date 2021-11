La Fundació Impulsa, que promou la igualtat d’oportunitats dels joves, becarà aquest curs 23 alumnes del Berguedà: 9 que s’incorporen a primer de Grau Mitjà, que se sumen als 7 alumnes que faran 2n del Grau Mitjà i als 8 que ja estan fent estudis de Grau Superior. Així es va posar de manifest ahir en el transcurs de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la fundació i la Cambra del Berguedà, en un aposta per la formació professional.

Compartir recursos, que les empreses puguin assolir els objectius de responsabilitat social corporativa i potenciar el treball en xarxa pel que fa l’àmbit de la formació professional del jovent de la comarca són aspectes que promou el conveni de col·laboració que s’ha signat entre la Cambra del Berguedà i la Fundació Impulsa.

Per al president de la Fundació Impulsa, Carles Cuyàs i Vilaregut: “Una de les claus de l’èxit del Mètode Impulsa són les aliances amb el món empresarial i pensem que la signatura d’aquest conveni és una bona manera de promoure sinergies amb la Cambra del Berguedà i oferir-nos suport mutu».

Segons el president d’Impulsa aquest conveni «ens ha d’ajudar a establir els canals de comunicació oportuns amb el teixit empresarial per aconseguir que les empreses que així ho desitgin es puguin acollir a alguna o algunes de les modalitats de col·laboració de la Fundació Impulsa, ja sigui fent un donatiu, oferint oportunitats laborals al jovent de la Fundació a través de les estades formatives en empreses o aportant persones mentores del món empresarial».

Per la seva banda, per al president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix Pous, «aquest conveni és una bona oportunitat per a les empreses a l’hora d’assolir els seus objectius de responsabilitat social corporativa i treballar en una mateixa direcció per afavorir la formació professional del jovent de la comarca», segons va explicar ahir en una nota.