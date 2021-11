L’equip tècnic de l’empresa osonenca Alvic-Servicomput rep el Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central, en la quaranta-dosena edició. El jurat ha premiat la seva llarga trajectòria en investigació i desenvolupament de programari, fabricació d’equips, consultoria de projectes i suport postvenda per a estacions de servei, que l’han convertit en un referent en el sector de la gestió i distribució d’hidrocarburs.

El jurat -format per enginyers i enginyeres industrials de l’Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès i Osona- i sota la presidència de Salvador Arqué i Franquesa, president de la Demarcació de la Catalunya Central dels Enginyers Industrials de Catalunya, ha valorat la llarga trajectòria de l’empresa osonenca oferint la millor tecnologia i serveis postvenda per a la gestió i control dels negocis, inclús a països com Mèxic o Costa Rica. El Guillem Catà reconeix un tècnic o equip tècnic que faci una tasca tècnica o científica destacable en l’àmbit de la Catalunya Central, que comprèn les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona i Solsonès.

El jurat del Premi Guillem Catà, presidit per Salvador Arqué, és format per membres de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de la Catalunya Central, enginyers de les comarques centrals i representants de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), la Cambra de Manresa, la delegació d’Osona de la Cambra de Barcelona i la Unió Empresarial de l’Anoia.