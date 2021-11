La companyia Vueling començarà a cobrar per les maletes en cabina a partir del 23 de novembre, fins i tot a aquells usuaris que contractin la tarifa més econòmica. A partir d'aquesta data, la companyia només permetrà carregar de forma gratuïta bosses de mà que es puguin col·locar a baix del seient davanter de cada passatger, de mida 40x20x30 i amb un pes il·limitat. En cas que els viatgers vulguin carregar maletes de mà a la cabina –de mida 55x40x20 i un pes màxim de deu quilos-, caldrà contractar un servei addicional. Segons l'aerolínia, el canvi permetrà agilitzar els processos de facturació i embarcament de l'avió. La modificació de les tarifes, però, no afectarà les reserves efectuades abans del 23 de novembre.

Els canvis afectaran només a la tarifa Basic, que és la més econòmica. Pel que fa a la resta Optima, Family o Time Flex-, les condicions són les mateixes. Els passatgers que contractin qualsevol d'aquestes tres tarifes ja paguen un preu que els permet portar una bossa de mà i una maleta a la cabina. Tampoc es veuran afectats els usuaris que viatgen amb nens menors de dos anys, clients amb necessitats especials o clients 'Premium', que també podran portar dos equipatges a la cabina.

Per compensar aquesta pujada, Vueling ha modificat les tarifes de facturació, que ara es fixaran en funció del pes de l'equipatge. Per a les maletes de més de 15 quilograms, l'aerolínia carregarà un mínim de vuit euros extra. Com més gran sigui el pes, més s'incrementarà el cost addicional.