Catalunya lidera un any més la taxa d’activitat emprenedora (TEA, en anglès) a Espanya, segons l’informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. La TEA catalana ha caigut al 6,6% el 2020 –l’any de la pandèmia. Amb tot, Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb la taxa més alta, 1,41 punts superior a l’espanyola (5,19%) i 0,85 punts inferior a l’europea (7,45%). De fet, Catalunya és la comunitat autònoma més ben valorada per emprendre i, a escala internacional, és el dotzè territori més ben valorat per emprendre-hi, empatat amb els Estats Units.

La província de Barcelona és la que més resiliència de l’emprenedoria ha mostrat en la crisi de la covid, amb una TEA del 6,68% -0,28 punts menys que el 2019. Darrere se situa Tarragona, amb el 6,65% i un descens de 7,79 punts respecte del 2019; i Girona, amb el 5,91% i 1,21 punts menys que el 2019, i Lleida, amb les pitjors xifres, amb un descens de 10,22 punts i una taxa del 4,38%. El GEM és un projecte internacional que analitza la creació d’empreses a 46 països diferents. A Catalunya s’han entrevistat 2.000 persones entre el juliol i l’octubre del 2020, just quan s’aixecava el confinament més estricte provocat per la pandèmia.