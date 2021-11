La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) organitza una nova edició del Meeting UEA Inquieta, la cinquena, amb l’objectiu d’empoderar, donar visibilitat i suport a la dona directiva, professional i empresària de la comarca. L’acte tindrà lloc el dijous 25 de novembre del 2021 a les 19.30 h al Restaurant Mas dels Vivencs de la Pobla de Claramunt inclourà la ponència d’Emma de Llanos, consultora, directora de diversos programes de recursos humans i professora d’EADA.

Es tracta de l’acte acadèmic i social de referència de les dones empresàries, directives i/o professionals de la Catalunya Central i en l’edició d’enguany se centrarà en la resiliència «com una de les qualitats necessàries per poder respondre als moments desafiants que vivim, especialment per a la dona, ja sigui en la vida privada, en l’entorn social o per desenvolupar-se en l’esfera professional», afirma la comissió de treball de la UEA. Amb l’objectiu de fixar la mirada i el focus en la resiliència des d’un vessant femení, i especialment, posant en relleu la capacitat de les dones per adaptar-se als canvis tant empresarials com socials que ha provocat la covid-19, tindrà com a ponent Emma de Llanos, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona amb grau de suficiència investigadora, diplomada en Gestió de Personal per EADA i certificada en LIFO. La seva trajectòria professional s’ha centrat en la consultoria i la formació acompanyant processos de desenvolupament directiu i de canvi per a empreses nacionals i multinacionals.

El preu de l’entrada del V Meeting és de 25 euros per a sòcies i 35 per a no sòcies. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la UEA: www.uea.cat o per correu electrònic a ueainquieta@uea.cat. L’acte és obert a homes i a dones. Per inscriure-s’hi cal anar a l’enllaç https://cutt.ly/LTykQUs

La presentació del V Meeting UEA Inquieta, ahir, va comptar amb Aïda Torrens, membre de la comissió de treball, i Paula Arias, gerent i secretària general de la UEA.