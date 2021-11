Un de cada tres espanyols assegura que aprofitarà el Black Friday, el 26 de novembre, per avançar compres de Nadal. Segons una enquesta publicada ahir per l’Associació d’Empreses de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc), els descomptes són la principal raó que fa que els consumidors comprin amb antelació. Malgrat tot, alguns temen que s’incompleixen els terminis d’entrega per la crisi de subministraments i prefereixen ser previsors. Per altra banda, un 27% dels enquestats per l’associació afirmen que mai ha comprat pel Black Friday i que tampoc tenen intenció de fer-ho aquest any perquè les ofertes són «insuficients». Quant als productes més populars, un 58% dels consumidors afirma que adquirirà roba, calçat i accessoris, i un 50% optarà per articles d’informàtica, telefonia i electrodomèstics.