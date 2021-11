Les empreses bagenques Inoxforma i Vidaltech han participat a l'edició d'enguany del Saló Siane de Toulose, la fira de subcontractació industrial més important del sud d’Europa. Per primera vegada després de la pandèmia, gràcies a l'impuls de la Cambra de Comerç de Manresa, juntament amb les Cambres de Girona i Guipúscoa, les empreses han pogut participar presencialment en una fira, retornant progressivament a la normalitat en el terreny dels negocis internacionals. Aquestes accions comercials han permès establir contactes de negoci molt interessants i captar noves oportunitats de fabricació per a les empreses que formen part de la Borsa de Subcontractació Industrial de les Cambres.

Tots els negocis participants al Saló Siane han mantingut diferents reunions de negoci amb possibles compradors francesos interessats en els seus processos de fabricació i capacitats tècniques especialitzades en el sector agro-industrial i en la fabricació de béns d’equipament, i també van establir contactes amb enginyeries especialitzades en projectes per a diferents sectors.

D’altra banda, la fira Siane ha sigut una molt bona oportunitat per a captar fins a 49 demandes de fabricació, les quals van ser sol·licitades majoritàriament per companyies del sud de França, que suposen bones oportunitats de negoci per a les empreses catalanes adherides a la Borsa de Subcontractació. Aquestes oportunitats de negoci són especialment atractius per a les empreses subcontractistes del Bages, ja que han demanat subcontractar producció de diferents tecnologies com poden ser la mecanització, la caldereria, o la mecano-soldadura, entre d’entre altres.

Després d’una aturada de l’organització de fires empresarials degut a la pandèmia de COVID-19, a poc a poc es reprèn l’activitat, que esdevé molt important per les companyies a l’hora d’establir nous contactes de negoci d’interès.

Fira de Subcontractació de Bilbao 2021

D’altra banda, la Cambra també ha participat juntament amb les de Barcelona i Girona i les cambres del País Basc a la Fira de Subcontractació de Bilbao 2021. Des de les cambres catalanes es van programar trobades B2B per a la captació de demandes de producció per a moltes empreses catalanes que es van desplaçar a la fira. En total, es van gestionar més de 600 entrevistes amb 80 possibles empreses compradores, principalment de França.

La Cambra de Manresa va aprofitar el nou escenari postcovid per visitar la fira de de Bilbao i interactuar així tant amb les empreses expositores especialitzades en subcontractació industrial com amb les empreses especialitzades en valvuleria industrial.

Les cambres catalanes celebren la reactivació en l’organització de fires internacionals, que suposen un gran valor afegit a l’hora d’establir contactes de negoci i promoure l’activitat internacional del teixit empresarial de Catalunya.