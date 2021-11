CCOO, UGT, CEOE i Cepyme van traslladar ahir al Govern el seu rebuig a la proposta del Govern sobre el mecanisme que substituirà, de manera permanent, els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb condicions especials.

L’anomenat «Mecanisme Red de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació» permetrà a les empreses reduir durant un temps la jornada o suspendre els contractes dels seus treballadors, com en els ERTO, amb beneficis en cotitzacions i prestacions sempre que es donin determinades circumstàncies. Segons fonts sindicals, durant la reunió que va celebrar ahir la taula de reforma laboral, els agents socials en ple es van oposar a la proposta que els havia presentat prèviament el Govern sobre el Mecanisme Red.

«Li hem demanat al Govern que reconsideri la seva proposta, que en aquest cas només ha servit per alentir aquest procés, en el qual hauríem de ser més àgils per a arribar a un acord», van indicar fonts d’UGT, que troben a faltar un «compromís clar» de manteniment de l’ocupació per a les empreses que recorrin als nous ERTO. CCOO considera que la proposta «dificulta en gran manera el desenvolupament de les negociacions», ja que «no ha estat damunt de la taula» i arriba després de gairebé vuit mesos de negociació. D’altra banda, fonts de a CEOE van indicar que la proposta és «més restrictiva, més intervencionista» i més cara per a les empreses que el model vigent actualment. «Aquesta situació complica la possibilitat d’arribar a un acord en la taula de diàleg, van admetre les mateixes fonts.

D’acord amb la proposta del Govern, a la qual va tenir accés Europa Press, el MecanismeRed podria activar-se en dos casos: per causes estructurals, és a dir, quan en un determinat sector es produeixin canvis organitzatius, tècnics o productius estructurals o s’introdueixin mètodes de treball i de producció nous que generin pèrdues de competitivitat associades al manteniment de la plantilla; o per causes cícliques, això és, quan concorrin causes econòmiques derivades d’una situació conjuntural d’abast general que aconselli l’activació de mecanismes addicionals d’estabilització.

Entre d’altres mesures que contempla, el nou mecanisme tindria una durada màxima de dotze mesos (de sis, si no hi ha acord entre les parts), el període temporal de referència i el percentatge de reducció de jornada seria idèntic per a tots els treballadors afectats d’un mateix centre de treball, i la reducció de jornada aplicable podria ser d’entre un 10% i un 70%, segons la proposta.