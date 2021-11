Enginyers Industrials de Catalunya avisen d'una "greu afectació al sector industrial" provocada pels increments dels preus energètics del gas natural i l'electricitat desorbitats. En un comunicat firmat per la seva Comissió d'Energia alerten que aquest escenari "pot provocar una delicada situació financera a les empreses" i constaten que" la reducció de l'activitat industrial s'està generalitzant".

Per evitar una crisi industrial i una inflació desbocada, l'entitat demana al govern espanyol que ampliï les mesures urgents aplicades. En concret, reclamen un pla de xoc que serveixi com una "transició" per salvar "uns increments que a curt termini poden ser una catàstrofe per a moltes pimes i petites comercialitzadores energètiques".

Per evitar aquests efectes nocius, els enginyers industrials demanen rebaixar transitòriament la fiscalitat d'hidrocarburs, aplicar mesures transitòries i excepcionals sobre els drets d'emissió de CO₂ als cicles combinats, agilitzar l'autoconsum industrial, refinançar el deute del dèficit del sistema elèctric més enllà del 2028 i mesures fiscals, crèdits ICO per facilitar la liquiditat de les empreses industrials afectades.

L'entitat lamenta que el pla de xoc actual aprovat per l'executiu espanyol s'ha centrat només a mitigar l'impacte de la factura elèctrica als consumidors domèstics, però "no ha tingut en compte l'efecte dels preus energètics del Gas Natural i de l'electricitat a la indústria", que és responsable del 60% del consum del gas, retreuen."

Aquest mes d'octubre s'ha començat ja a notar amb una reducció del consum industrial de gas natural, d'un 8% i d'un 1,7% en el consum elèctric", avisa la Comissió d'Energia del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya. Aquest descens, expliquen, "fa pensar que la reducció de l'activitat industrial s'està generalitzant".