La instal·lació d'unes plaques solars a Valls de Valira, a l'Alt Urgell, ha suscitat una polèmica amb Andorra, ja que la seva localització no està clara i ha obligat a realitzar un estudi cartogràfic de delimitació. Segons ha explicat a Efe el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Govern d'Andorra ha iniciat la instal·lació d'unes plaques solars prop d'una estació d'esquí del país en una zona que podria situar-se al costat de la cartografia catalana de la frontera. En aquest sentit, i en tractar-se a més d'una zona pertanyent a aquest parc natural, s'haurien d'haver demanat uns permisos i s'hauria d'haver realitzat un estudi per permetre dur a terme aquesta instal·lació.

Un problema cartogràfic

"És un problema purament cartogràfic, perquè des d'Andorra ens diuen que aquest territori ja és d'ells, però segons els nostres mapes és possible que les plaques estiguin a la zona de Catalunya", han assegurat des del parc.

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha explicat que ja ha informat de la situació al Ministeri d'Interior, competent en el tema de fronteres, i que s'estan fent les indagacions necessàries per aclarir el cas. Ros considera que en aquest cas és necessari realitzar un “estudi cartogràfic sobre el terreny”, ja que tot apunta que es tracta d'un tema de delimitacions que cal estudiar.

Una vegada realitzat aquest estudi i s'hagi pogut observar en quin punt es troba la delimitació cartogràfica entre Espanya i Andorra, l'ambaixador explica que, en el cas que es confirmi que part de les plaques estan situades a Catalunya, “podria haver-hi un problema perquè els terrenys pertanyen al Parc Natural de l'Alt Pirineu i estan protegits”. Així i tot, Ros ha subratllat que “no hi ha cap novetat en les últimes hores, ni n’hi haurà en els pròxims dies”, al mateix temps que ha emplaçat al treball dels tècnics dels instituts cartogràfics corresponents a solucionar el dilema.

Per la seva banda, Ricard Mateu, l'alcalde de les Valls de Valira, ha reafirmat que aquest és un tema en el que està treballant tant el parc com els Agents Rurals, i que el consistori està a l'espera del resultat. Així mateix, Mateu ha mostrat la seva confiança en què els treballs dels especialistes permetin finalment aclarir la qüestió. En cas de confirmar-se que la zona es troba a Catalunya, hauria d'iniciar-se un procés de permisos i estudis que haurien de concretar si la instal·lació de les plaques pot realitzar-se en aquest entorn natural del Pirineu o no.

Des del parc preveuen que a partir de la setmana que ve els Agents Rurals ja puguin saber amb concreció en quin punt es troba el mapa cartogràfic.