El Bages va tancar el 2020 amb un decreixement del VAB industrial del 14,7%, fet que la situa com la primera comarca en caiguda del valor afegit brut del sector al conjunt català, segons l’Anuari Comarcal del BBVA, que ahir va presentar els seus resultats corresponents a l’any passat. Aquesta davallada sectorial va empènyer la comarca a un resultat molt negatiu en el seu VAB global de l’any, que va caure el 14,6%, fet que la va situar com la comarca que va experimentar el cinquè pitjor registre del país, només per sota de l’Aran (-23,4%), el Baix Empordà (-16%), la Selva (-15,4%) i la Cerdanya (-15,2%).

La dada de la indústria és especialment sensible en una comarca com el Bages, amb un elevat pes del sector, del 30,4%, per damunt de comarques de molta tradició industrial i més pes demogràfic, com el Baix Llobregat (26,9%) o el Vallès Occidental (26%), on la davallada industrial el 2020 va estar a l’entorn del 10,5% en ambdós casos, també, amb tot, per sobre de la mitjana catalana (9%)

El Bages manté així per segon any una tendència negativa respecte de la mitjana catalana. El 2019, el VAB comarcal hi va augmentar l’1,3%, quan al conjunt català l’increment va ser del 2,1%. El 2020, amb la caiguda del 14,6% també va experimentar un registre pitjor que el nacional, ja que el VAB català va caure l’11,3% en l’any de la pandèmia. Els dos anteriors, el 2017 i el 2018, el comportament de l’economia bagenca havia estat millor que la mitjana nacional, amb increments de més d’un punt respecte del conjunt català.

D’altra banda, tant el Bages com la Cerdanya van registrar també notables caigudes dels serveis el 2020, en ambdós casos per sobre de la mitjana catalana: del -16,1% a la Cerdanya i del -14,7% al Bages, quan la caiguda al conjunt del país del sector va ser de l’11,7%.

Quant a la resta de territoris centrals, el Moianès, el Solsonès, l’Anoia i el Berguedà, amb davallades, respectivament, del 8,7%, 8,9%, 10,3% i 10,9%, van comportar-se millor que la mitjana catalana, mentre que a l’Alt Urgell la caiguda també va ser superior a la mitjana nacional (-12,3%). El Moianès manté el segon any de caigudes del VAB, després que ja tanqués el 2019 amb una reculada del 0,3%. Per la seva banda, la Cerdanya, amb una de les caigudes més destacades del VAB l’any passat venia de ser una de les millors comarques el 2019, amb un increment del 2,6%, cinc dècimes per sobre de la puja mitjana catalana aquell any.

En conjunt, les Comarques Centrals (on s’inclouen Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès) han experimentat la millor evolució de tot el territori català en el període comprès entre els anys 2017 i 2020, amb una caiguda (motivada per la davallada econòmica de la covid del 2020) del 0,3% del VAB, un comportament més positiu que el del conjunt català, del -0,7% en el mateix període. L’Eix Metropolità i el Pla de Lleida van registrar caigudes del 0,5%, mentre que a l’Eix Gironí i a les Terres e l’Ebre la davallada va ser de l’1,6%. A les comarques de Muntanya i al Camp de Tarragona, la caiguda va ser encara superior, de l’1,8% i el 2% respectivament. Amb tot, les Comarques Centrals no van tenir el millor resultat territorial l’any passat, amb una caiguda de l’11,%, per sobre de les que es van registrar a les Terres de l’Ebre (-8,7%) i el Pla de Lleida (-9,9%). El territori central va aprofitar l’empenta dels últims exercicis, especialment del 2017, quan va créixer el 5,1%, 1,7 punts per sobre de la mitjana catalana, per consolidar el seu millor comportament en el període 2017-2020.

En el conjunt de les Comarques Centrals, la principal caiguda sectorial va ser en la construcció, on es va registrar una reculada del 14,9% el 2020 (la mitjana nacional va ser del -15,4%). En contrapartida, va créixer en el sector primari (0,5%), mentre que al conjunt català el sector queia l’any passat el 2,6%.

L’Anuari Comarcal del BBVA analitza la contracció general del país experimentada l’any passat, que va trencar la tendència de recuperació iniciada la segona meitat del 2013 i consolidada a partir del 2014. Segons l’estudi, presentat ahir pel seu director i catedràtic emèrit de la UAB, Josep Oliver, i el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester, en el període 2013-2019 el creixement mitjà del PIB català va ser del 2,8%. L’estudi conclou que la davallada del 2020 reflecteix descensos en tots els components de la demanda i les principals branques de l’oferta.

Així, la demanda interna va retrocedir fins al -9,5% des de l’augment de l’1,6% del 2019, fet al qual se suma el saldo negatiu de l’aportació del sector exterior (de fins a -3,3 punts del PIB, enfront dels 0,6 positius de l’any anterior). També es va reduir el consum de les llars (-12,5%), mentre el consum públic augmentava el 5,1%. La inversió també es va contraure (-13,6%).

Segons l’anuari, el confinament i les restriccions de trànsit, consum i econòmiques en general van implicar una gran davallada en els serveis vinculats a les persones, especialment dels serveis personals (-18,8%), mentre que la resta de serveis privats van caure de manera menys destacada (-8,1%). En conjunt, destaca l’informe del BBVA, el VAB del terciari es va reduir de l’11,7% l’any passat, quan l’any anterior havia experimentat un important creixement del 2,7%.

En la indústria, les manufactures van davallar en conjunt el 9,9%, amb l’excepció de les farmacèutiques, on es va registrar un increment del 2,4%. Per subsectors, l’alimentari (amb un pes sobre el VAB total català del 13,2% i i superior al 20% a les comarques centrals) es va contraure el 5,1%. La metal·lúrgia, també de molta rellevància al territori central, va caure el 12,8%.