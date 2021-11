El Grup Maas Ondinauto va presentar ahir el nou concessionari Cupra Garage Manresa. La inauguració, que es va dur a terme simultàniament amb la d’un altre concessionari del grup situat a Sant Cugat del Vallès, va ser conduïda per la periodista Laia Ferrer i el comunicador Xavier Andreu, que van dinamitzar un acte retransmès per internet.

Desenes de persones es van aplegar al concessionari manresà per conèixer de primera mà les darreres novetats de la marca i les noves instal·lacions, que van ser presentades oficialment per diverses personalitats de Cupra. Als parlaments de Mikel Palomera, director general de Seat i Cupra a Espanya, i Víctor Sarasola, director comercial de Cupra a Espanya, s’hi van afegir els de Josep Pont, director general de Maas, i fins i tot els de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va destacar la importància dels models elèctrics d’una marca com Cupra en l’actual context d’emergència climàtica i descarbonització.

Les noves instal·lacions bagenques, situades a la carretera de Vic 257-263, disposen de 370 m2 d’exposició i representen una nova fórmula impulsada per la marca a escala mundial. La intenció de Cupra és «oferir al visitant una experiència única i original basada en propostes estètiques i visuals que trenquen els esquemes del mercat automobilístic esportiu». En aquest sentit, Josep Pont va afirmar en l’acte que «Maas Ondinauto, amb aquestes dues noves instal·lacions, millora la seva imatge i situació estratègica».

Però els assistents a la inauguració no només van tenir l’oportunitat de veure els nous models de la marca i fins i tot de gaudir de música en directe, sinó que també van participar en un concurs mitjançant el qual van entrar en el sorteig d’un cap de setmana al volant del nou Cupra Born, el primer model 100% elèctric de la marca de Martorell.