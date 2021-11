L’Ajuntament de Manresa reactiva la campanya Bons Manresa amb la voluntat d’impulsar el consum a la ciutat just abans de la campanya de Nadal. Els bons permeten obtenir un descompte directe de 5 euros per cada 25 euros de compra. Cada persona se’n pot descarregar un màxim de 5, i per tant cada ciutadà pot obtenir fins a 25 euros de descompte directe als comerços i establiments de restauració de la ciutat. La campanya s’inicia avui i s’allargarà un mes, fins al 12 de desembre.

Per participar a la promoció, cal descarregar una aplicació específica que és a l’enllaç https://delocaly.com/bons-manresa/. Dins la mateixa aplicació, s’especifiquen els passos que cal seguir: cal que els usuaris es registrin i, un cop fet aquest pas, obtindran els primers 5 bons de 5 euros cadascun, que es podran bescanviar (mitjançant els codis QR que genera la mateixa aplicació) per cada compra de 25 euros. El codi per a la campanya promocional que cal introduir és «BonsManresa».

Dels descomptes se’n pot beneficiar qualsevol ciutadà més gran de 16 anys, sigui o no sigui de Manresa, amb la voluntat de reforçar el paper de la ciutat com a capital comercial. Tota la ciutadania que no tingui accés a Internet o a dispositius mòbils es pot adreçar a l’Oficina de Turisme de Manresa per tal d’obtenir els bons. Les persones que ja van participar en la campanya en la seva primera edició, ho podran tornar a fer ara.

L’Ajuntament de Manresa aporta el finançament íntegre dels bons –que ascendeix a 200.000 euros– i estima que l’impacte econòmic que suposarà per al comerç de la ciutat –tenint en compte que el client ha de fer una despesa– serà d’un milió d’euros.