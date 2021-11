La 10a Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t, un programa impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), ha reunit en l’edició de tardor prop de 150 persones. El programa, que es va portar a terme dimarts i dimecres d’aquesta setmana, s’adreça a persones en situació d’atur, que busquen feina o volen fer un canvi o gir professional.

Els assistents poden participar en tallers i conferències per millorar les seves habilitats professionals a l’hora de buscar feina o postular per una vacant laboral. Aquesta edició s’ha basat en dos pilars: el primer dia, amb tallers i conferències per conèixer les darreres tendències en la recerca de feina a càrrec de ponents experts que han donat eines i pautes per assolir amb èxit el procés de recerca de feina; i el segon, amb el Connecta, el punt de trobada entre oferta i demanda de feina.

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, i el president de la UEA, Joan Domènech, van ser els encarregats de fer la conferència inaugural, en què es va ser posar a l’abast dels assistents les eines de què disposen el consistori i la patronal per a les persones que busquen feina.

Seguidament, Rafa Rodríguez García, psicòleg, coach i formador internacional, va impartir el taller «Claus per assolir resultats extraordinaris a la vida». El segon taller va ser càrrec de Mònica Cordobés, pedagoga i orientadora acadèmica i professional de l’Àrea de Projectes Educatius i Orientació de d’EP Institut, sota el títol «Quin és el teu objectiu professional?».

Dimecres, en el marc del Connecta, Carlos Bella, docent universitari, conferenciant i consultor de desenvolupament personal i professional, va fer dues conferències: «Per fi una entrevista! I ara què?» i «Fes que et trobin. Marca Personal aplicada a la recerca de feina». En l’apartat de les entrevistes del Connecta hi van participar cinc empreses, que oferien 12 oportunitats laborals, que van contactar amb una seixantena de persones.