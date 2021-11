L’aeroport de Barcelona ha tancat l’octubre transportant 2.684.992 passatgers. La xifra encara és lluny dels nivells previs a la pandèmia, ja que ha transportat el 42,2% menys de persones que l’octubre del 2019. Amb tot, si es compara amb el nombre de passatgers del mateix mes del 2020, hi ha hagut un increment del 277%. L’aeroport del Prat ha registrat 20.044 operacions, el 34,9% menys que l’octubre del 2019 però el 124,2% més que l’any passat. El trànsit de mercaderies ha repuntat el 16,1% aquest any en comparació del 2020, amb 12.937.501 tones, però encara està el 25,2% per sota dels nivells previs a la pandèmia. En l’acumulat de l’any, el Prat ha transportat 14.275.320 passatgers, el 20,4% més que els viatgers entre el gener i l’octubre del 2020, i el 68,5% menys que els del mateix període del 2019.