El despatx manresà d’assessoria a empreses Gros Monserrat ha renovat la seva imatge corporativa i passa a anomenar-se Gros Montserrat ETL Global. Consolida així la seva posició com a soci estratègic al grup internacional de serveis professionals d’origen alemany ETL, amb el qual va aliar-se fa dos anys. Així, l’empresa manresana, amb quaranta anys d’experiència al sector, enforteix el seu vincle amb el grup, que té presència a una cinquantena de països i que treballa a la pràctica totalitat de l’Estat espanyol. ETL és el setè grup del sector a escala europea i el 15è en l’àmbit global.

Josep Maria Monserrat, un dels socis de la firma manresana, assegura en una nota que el balanç de la integració a ETL Global és «molt positiu per al futur de la firma», però que calia donar un pas més. «En aquests dos anys i mig, malgrat la pandèmia, hem crescut, hem establert interessants acords amb diferents despatxos del grup tant a Catalunya com a la resta de l’Estat i hem donat entrada a noves generacions amb quatres nous socis», en referència a Dolors Poveda, Agustí Puigdellívol, Sílvia Crespo i Francesc Costa, professionals amb una llarga trajectòria a la firma manresana. Nous socis que, segons Xavier Gros, un altre dels fundadors de l’empresa, «comparteixen l’essència i els valors que han mogut Gros Monserrat des dels seus inicis, per la qual cosa compten amb tota la nostra confiança per representar els interessos del despatx i dels seus clients a futur».

Segons Juan Bermúdez, CEO d’ETL Global España, l’aliança amb Gros Monserrat consolida «una estratègia d’expansió territorial important per al grup perquè demostra el compromís d’integrar al màxim la nostra xarxa per oferir un assessorament d’alta qualitat».