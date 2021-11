L’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya de l’octubre ha crescut un punt i mig respecte al setembre i situa la taxa interanual en el 5,2%, la més alta de la sèrie històrica des que es recullen dades per comunitats, el 2002. L’augment es deu a la caiguda de preus de l’octubre de l’any passat (-1,1%) i al fort encariment de la llum, aigua i gas (+17,7%) i els carburants (+12,6%). Quant a la taxa intermensual, els preus entre setembre i octubre creixen l’1,7%, un nou rècord històric. A l’Estat, la taxa de variació interanual de l’IPC és del 5,4%, una dècima menys que les dades avançades fa dues setmanes. Amb tot, és l’increment més alt des del 1992. A Catalunya, pràcticament tots els productes s’han encarit, excepte els productes i serveis vinculats a les comunicacions (-0,5%). Els preus de la llum, el gas i l’aigua continuen a l’alça, i acumulen set mesos seguits amb taxes interanuals superiors al 8%, un fet inèdit. El mateix passa amb els carburants, que ja fa més de mig any que registren taxes d’augment similars a l’electricitat. L’habitatge va repuntar un 17,7 % interanual sobretot per l’augment dels preus de l’electricitat.