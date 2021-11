La renda agrària a Catalunya va registrar el 2020 un increment del 10,68% respecte a la de 2019 i es va situar en 2.193,37 milions d’euros (a preus corrents), mentre que la renda de l’any anterior va ser de 1.981,75 milions, segons la darrera estimació efectuada per Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, també va ser un 12,68% superior a la del 2007 a preus corrents. Pel que fa al nivell de renda agrària real (deflactada), la xifra assolida el 2020 va ser de 1.913,2 milions d’euros, un 9,21% més que el 2019. Segons la conselleria, l’increment respon, principalment, a l’augment del valor econòmic dels cereals (+101,40 milions), les fruites fresques (+49,54 milions) i l’oli d’oliva (+14,87 milions). L’increment productiu de l’oli d’oliva i dels cereals han contrarestat les pèrdues de sectors que han resultat més mal parats com ara el raïm i el vi i most. La fruita fresca ha incrementat el valor econòmic per l’alça de preus, mentre la producció ramadera també ha augmentat però més tímidament, en concret un 2%.