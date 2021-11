Les organitzacions Asaja, COAG i UPA han sol·licitat al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, una reunió urgent per abordar la necessitat de disposar d’un pla de xoc que freni «la crítica situació que travessen les explotacions agràries».

Les tres patronals agràries van assegurar divendres en un comunicat conjunt que el camp s’enfronta a «la campanya més cara de la història» quant a costos de producció i que, a més, els agricultors i ramaders no poden repercutir «les tremendes pujades» en el preu final de venda dels seus productes. Van precisar que, mentre que les últimes setmanes productes bàsics al cistell de consum com pa, llet, ous i oli d’oliva ja han augmentat els preus als supermercats, els productors no ho veuen repercutit al compte d’explotació. Van posar com a exemple el sector dels ramaders de llet, que aquests dies es manifesten davant les indústries làcties «perquè estan a punt del col·lapse i està en joc la seva supervivència immediata», van subratllar. Segons les seves dades, produir un litre de llet costa al ramader 38 cèntims i n’hi paguen 34, i el preu de venda al públic és de 80 cèntims de mitjana. Com a conseqüència, cada dia «tanquen entre dues i tres explotacions làcties a Espanya», que a més és «deficitària en llet» i n’importa 700.000 tones anuals, van indicar.

Altres costos que s’han encarit són els pinsos per al bestiar, prop d’un 30% l’últim any, les llavors (+20%); els adobs (+48%); l’aigua (+33%) i els plàstics dels cultius d’hivernacle (+46%). El sector agrari posa l’accent en la pujada del gasoil i l’electricitat (270%), puges que van qualificar d’«espectaculars» i que afecten tots els productors, perquè en necessiten per als tractors.

Sobre les despeses de personal, van dir que han computat la puja del Salari Mínim Interprofessional, que els últims tres anys ha estat del 29,7%, més la de les cotitzacions a la Seguretat Social. «Davant la situació de brutal alça generalitzada dels costos de producció, que els agricultors i ramaders no poden repercutir en el preu de venda, el sector primari està en una situació seriosament compromesa», van resumir les organitzacions agràries. Van alertar que, si les explotacions es veuen abocades al tancament, «el subministrament d’aliments bàsics podria no estar garantit».