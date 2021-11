Fa una setmana s’han celebrat al Miracle unes jornades promogudes sota el títol «Descobrir» que vol ser una proposta d’articulació de totes les iniciatives més innovadores que sorgeixen des del territori per tal de dinamitzar-lo i evitar el despoblament de les zones més rurals. La cooperativa SOM, impulsora de revistes com Descobrir i Sàpiens, és al darrere de la iniciativa. Al mateix temps que també es promouen aquests projectes alternatius a partir de la publicació trimestral de qualitat Arrels https://arrels.info/revista/. El director de la moguda del Miracle és el mateix director de l’hostatgeria i restaurant del santuari, Manel Casanovas, juntament amb el director i l’editora de la revista Descobrir Joan Morales i Anna Mira. En Manel és un home que procedeix d’haver tingut càrrecs directius en cadenes d’hostaleria de ciutat i a Turisme de Barcelona fins que va fer l’opció de l’slow turism al Solsonès.

L’inici de les jornades comptaren amb intervencions de la nova directora general de Turisme, Marta Domènech, i del mateix Casanovas. L’escenari de fons eren els reptes per tal d’avançar cap a un nou model de turisme. Les paraules més repetides foren proximitat, sostenibilitat i responsabilitat. I amb una clara voluntat de desestacionalitzar, diversificar i desconcentrar els fluxos turístics. De fet, les darreres tendències proposen substituir el concepte turista pel de visitant. L’economia del visitant és aquella que es preocupa d’acollir tothom que viatgi per motius no només de lleure, sinó de treball, d’estudi, etc. I un altre argument que és clau per assolir la sostenibilitat social, ambiental i responsable és que la comunitat d’acollida ha de ser la primera beneficiada de qualsevol proposta innovadora. Beneficiada no només en termes de volum de negoci sinó pel repartiment social que es faci dels beneficis, per la capacitat d’exercir de tractor d’altres branques com els productes agroalimentaris, l’artesania, el comerç local, les instal·lacions patrimonials, les activitats culturals. Fins i tot, perquè una destinació de qualitat que estigui pensada primer per als habitants habituals pot acabar exercint una atracció suficient per a la implantació de nous residents que generin treball directe o a distància en aquesta Catalunya buidada per tantes dècades de concentració costanera i metropolitana. Un objectiu nuclear del nou model és l’enfortiment de l’orgull i el sentit de pertinença per part de la ciutadania; i en aquest sentit la llengua catalana, així com la conservació o reinvenció de tradicions populars i la valoració del patrimoni natural o històric, material i immaterial, en són condicions necessàries.

Es va subratllar la necessitat d’un turisme amb valors: pau, diàleg, intercanvi, obertura, convivència, tolerància, respecte, progrés... Marta Domènech presentà un pla de treball per regular amb una nova Llei de Turisme, comunicar i, per mi, el més important, i que ha quedat molts anys coix després de l’esforç que es feu del 2004 al 2010, que és l’ordenació i creació de producte; que passa necessàriament per anar de la mà de les àrees de cultura i medi ambient i articular propostes executables de valoració de patrimoni amb la necessària construcció d’un relat identificador. Fer màrqueting del que ja tenim no és avançar cap al turisme alternatiu. Cal posar en valor més elements a tot el país i fer-ho prioritzant aquells que siguin més singulars i ens identifiquin més com a poble.

Casanovas insistí en la transversalitat de la mirada que ha de tenir el nou turisme pensant en les persones, en l’entorn, en els proveïdors, en els clients. El nou turisme no interpel·la només hostalers, transportistes i agències. Per això, cal una visió regeneradora del territori i on s’hauran d’acceptar limitacions per garantir una accessibilitat no depredadora. També caldrà que els centenars d’oficines i tècnics de turisme que hi ha arreu del país rebin formació per transformar-se de simples informadors en autèntics dinamitzadors territorials que siguin capaços de catalitzar accions de privats i gestors de patrimoni històric i natural per tal de crear nous productes, millorar els existents i fer-los avançar en la línia estratègica assenyalada abans. Com va dir Casanovas, un destí s’ha de construir pensant primer en els qui hi resideixen. I en el repartiment de tasques en aquesta construcció, l’ordenació urbanística i territorial, la protecció i rehabilitació patrimonial (l’atractiu), les infraestructures de comunicació i part de la formació han de ser de titularitat pública. En canvi, més enllà de la promoció de la Marca País, lluny de la postal, el sector privat ha de garantir un servei i una hospitalitat de qualitat que comporti una experiència agradable per al visitant i també l’esforç principal de promoció, sabent que agrupar les tipologies d’oferta per segments o per relats coherents sempre és més eficient.