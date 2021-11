Els comerciants catalans preveuen tenir un bon Black Friday aquest any i, enfront de "l'alarmisme" que hi ha, no preveuen falta de productes ni per a aquesta data ni per a la campanya de Nadal, tot i que hi haurà menys descomptes. També s'esperen preus més alts.

Els experts consultats coincideixen a dir que no faltaran productes a les botigues, ni en el Black Friday ni en les festes nadalenques, tot i que pot ocórrer, com a passa cada any, que s'esgotin els articles estrella de cada Nadal o que hi hagi algun model concret, sobretot de telefonia mòbil, que no es trobi.

El president de la Unió d'Eixos Comercials i Turístics Barcelona Oberta, Gabriel Jené, es mostra optimista i creu que aquest any el Black Friday, que se celebra el proper 26 de novembre, serà "l'explosió d'una sortida d'aquesta situació continguda i de crisi".

La falta de restriccions en el comerç i l'estalvi acumulat durant la pandèmia porten a Jené a pensar que se superaran clarament les xifres de 2020 i que es podrien batre les de 2019.

El president de Barcelona Oberta assegura que la temporada d'hivern va "bé" i que la campanya de Nadal, que pot representar entre un 25 i un 50% de les vendes del tot l'any, segons els sectors, també presenta bones perspectives, malgrat que la ciutat no ha recuperat els turistes que hi havia abans de la pandèmia.

No obstant això, apunta que Barcelona mai s'ha consolidat com a destinació de turisme de compres ni en Black Friday ni en Nadal i que aquestes campanyes són més en clau de demanda interna.

Ben proveïts

Segons Jené, els seus associats estan "ben proveïts" i només en alguns casos s'han trobat amb la falta d'algun producte tecnològic. Algunes empreses celebren el Black Friday tot el mes de novembre, però la majoria ho fan divendres 26, el cap de setmana o tota aquesta setmana. Com sempre, els productes més demandats estan relacionats amb l'equipació de la persona, l'equipament de la llar i l'electrònica.

Jené afirma que no es registra una pujada de preus tan significativa com s'està dient i que la majoria dels augments de costos que hi ha hagut els està assumint el distribuïdor.

El gerent de l'Associació Espanyola de Centrals de Compra (Anceco), Álvaro Otal, també és taxativa en assegurar que no hi haurà problemes de subministrament pel Black Friday, malgrat els problemes logístics i els retards en el transport que afecten al comerç mundial.

Segons Otal, els magatzems treballen amb un 'estoc' de 60 dies pel que, encara que en aquest moment deixessin d'arribar mercaderies, podrien aguantar dos mesos, "amb el que fins i tot està assegurada la campanya de Nadal".

Otal explica que el que sí que pot passar és que els comerciants que han estat mes conservadors a l'hora de proveir-se podrien tenir problemes de subministrament en algun producte concret, sobretot a l'hora de reposar els més demandats aquest any.

Preus a l'alça

Sobre els preus, diu que s'estan incrementant una mica, malgrat que els comerciants fan un "esforç" per retallar marges i no traslladar les pujades als consumidors. Això sí, aquesta situació repercutirà en què hi hagi menys descomptes i ofertes interessants que altres anys pels sobrecostos logístics o d'energia que s'estan vivint.

Des d'Anceco creuen que la del Black Friday serà també una bona campanya de joguines perquè "hi ha molta demanda latent i s'ha parlat tant de mercats desproveïts que ningú vol quedar-se sense joguines per a Nadal", amb el que és probable que s'anticipin aquestes compres.

El president de l'associació de Retailcat, Joan Carles Calbet, també assevera que, excepte casos puntuals, no hi haurà problemes de desproveïment i recorda que cada Nadal alguns "productes estrelles" s'esgoten a mitjans de desembre i això pot passar "com cada any".

Calbet assegura que hi ha "una mica d'alarmisme", que els productes van arribant, "amb retard, però arriben", i que potser pugui haver-hi algun model de telefonia mòbil que s'esgoti, perquè són productes molt sol·licitats en aquestes dates i hi ha "un coll d'ampolla entre el que es fabrica i el que es demana".

També recorda que hi ha una pujada general dels preus perquè, en augmentar el cost de les matèries primeres, la qual cosa inclou el cartró, "fonamental per a l'embalatge", i el transport, els productes que venen d'Àsia, en alguns casos, estan arribant amb retard i amb un preu més car.

Un 5% més, com a mínim

Aquesta pujada podria situar-se entre un 5 i 10%, segons els sectors i per als productes nous que arriben, però si les empreses disposen d’estoc, els preus es mantenen. Calbet considera que aquest Black Friday serà una "incògnita" i que moltes botigues faran menys descomptes que altres anys perquè en l'actual context "no li troben sentit".

Fonts de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) coincideixen que "l'alarmisme" que hi ha no està justificat i descartem que pugui haver-hi problemes de proveïment ni pel Black Friday ni per Nadal.

"Les empreses treballen amb molta previsió i amb assortiments molt amplis", segons diu a Efe la patronal dels grans magatzems, amb el que si hi ha algun problema "puntual" sempre hi haurà productes de la mateixa categoria.

Des de la cadena Fnac també s'assegura que estan "plenament tranquils" i que, en aquests moments, no preveuen desproveïment en cap categoria de producte